紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場

高雄一名紅衣女在捷運大喊「列車不准開」。（圖／翻攝自Threads＠chen.yu_ran）

高雄一名婦人29日下午搭乘捷運時，突然疑似因情緒失控，在捷運上不停咆哮。捷運警察接獲通知後，立即前往該車廂執行勤務，將該名女子請下列車，以維護列車營運安全。由於這陣子逢敏感時刻，因此畫面經目擊者拍下PO上網後，引發網友熱議。

有網友29日下午在社群平台Threads上PO出一段影片，可見一名身穿紅色外套、頭戴紅色鴨舌帽的婦人，在高雄捷運車廂內對在場乘客咆哮，還一度情緒激動到站起來。她喊：「這輩子活到43歲，沒有侵犯過任何人隱私、人權，也沒有在背後動手腳過」，最後甚至還說要按鈴叫警察，不准列車行進。

廣告 廣告

影片曝光後，不少網友留言表示「這個女的是常客了，也常搭火車並在車上發作，不要跟她對到眼還是對到話，不然就會被纏上」、「上個月在火車上也有遇到她，當時有請列車長來，到新左營時，警察、站長也有來，說她不是第一次這樣，是常客了」。

對此，高雄捷運警察隊表示，29日下午14時36分許，接獲捷運公司通報，指R12後驛站有民眾於列車上使用對講機請求協助。當時巡邏警組即在後驛站執行勤務，接獲通報後，迅速帶著盾牌到場處理。

巡邏警組到場後，捷運站長先行了解現場狀況，經綜合評估，為顧及該名女性旅客情緒狀態及列車營運安全，警方與站方先請該名女子下車處置。後續經警方關懷了解，該名旅客並未提出報案或醫療需求，警方亦已告知相關權利，並陪同其搭乘列車至高雄車站出站。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲