紅衣女現身？紅色巨球飄路中 駕駛驚嚇險翻車

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天(22日)清晨外出跑行程，開車途經芬園鄉彰南路5段彎道時，前方突然有1個紅色巨型空飄氣球擋在車道上，由於天色微亮，嚇得他以為路中央出現「紅衣女郎」，所幸他反應快速立即右轉方向盤閃過，驚險萬分，他為避免後方用路人撞上釀事故，立即下車把汽球移往路邊，餘悸猶存驚呼「差點就翻車」。

黃翊愷指出，他今天清晨天色微亮外出跑行程，開車行經彰南路5段彎道內側車道時，突然發現前方竟然有1個巨大的紅色物體飄在路中間，一時間以為是「紅衣女」現身，車輛快速靠近才看清是1個巨大的紅色氣球飄在半空中，嚇得他趕緊急轉方向盤往右側切出才閃過，車身猛烈晃動，險些翻車；若再慢個幾秒鐘鐵定撞上，屆時後果恐不堪設想。

廣告 廣告

黃翊愷為避免後方車輛撞上氣球或要閃避釀禍，立即把車停好後跑到內側車道上把氣球移往路邊，仔細一看竟然是廣告業者的空飄氣球，可能是東北季風強勁，不知從何處被吹來彰南路上，繩子卡在中央分隔島路樹上，紅色氣球就飄在車道半空中，實在太危險。

彰化警分局則表示，如果知道氣球是從車上掉落，就可以依道路交通管理處罰條例第30條處罰汽車駕駛人3000至1萬8000元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

基隆火警2死4傷！勇消詹能傑3衝火場 面罩給受困女殉職

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

