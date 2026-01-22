「紅衣女？」清晨巨型氣球現身路中央 驚險一刻差點撞車

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】驚險！彰化芬園鄉今（22）日清晨上演驚險一幕！農會總幹事黃翊愷外出跑行程，開車行經彰南路5段彎道時，前方突然出現一個巨大的紅色物體飄在車道上，黃翊愷開車緊急閃避，車身劇烈晃動，險些翻車；幸好及時將氣球移至路邊，避免意外發生。

芬園鄉彰南路5段的彎道處，突然出現一個巨大的紅色物體擋在車道上，駕駛以為看到「紅衣女郎」現身，嚇得差點沒控制住車輛。（黃翊愷提供）

今日清晨，彰化縣芬園鄉一段彰南路5段彎道上，發生一起驚險意外。農會總幹事黃翊愷清晨外出跑行程，行經彎道內側車道時，眼前突然出現一個巨大的紅色物體漂浮在路中。微亮的晨光下，第一眼竟讓他誤以為是傳說中的「紅衣女郎」出現，瞬間心跳加速，驚魂未定。

廣告 廣告

「當時車子快速靠近，我只來得及急轉方向盤往右閃避，車身劇烈晃動，差點翻車！」黃翊愷回想當下仍餘悸猶存。他說，如果晚個幾秒，車輛肯定直接撞上那顆巨型氣球，後果恐不堪設想。

為避免後方車輛追撞或閃避釀禍，他立刻將車停在路邊，跑回內側車道將氣球移至安全地帶。仔細一看，原來是廣告業者的空飄氣球，疑因東北季風強勁，吹到路中央，繩子卡在中央分隔島的路樹上，氣球就這樣漂浮在半空中，危險程度不言而喻。

黃翊愷表示，這次經驗讓他對行車安全更加警惕，也提醒民眾遇到異物在路面上時，務必保持冷靜，切勿驚慌駕駛。

芬園鄉彰南路5段的彎道處，突然出現一個巨大的紅色物體擋在車道上，駕駛以為看到「紅衣女郎」現身，嚇得差點沒控制住車輛。（黃翊愷提供）

彰化警分局則指出，如果氣球是從車上掉落，造成道路危險，依《道路交通管理處罰條例》第30條，可對駕駛人處以3,000至1萬8,000元罰款。

這起意外也再次提醒大家，晨間行車、山區彎道行車或遇到強風時，視線有限，一旦路面出現異物，險象隨時可能發生。