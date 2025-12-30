紅衣婦大鬧高捷！咆哮又嗆聲 遭起底「已非首次」

29日下午2點多，高雄捷運後驛站發生一起乘客糾紛。（圖／Threads@chen.yu_ran授權提供）





29日下午2點多，高雄捷運後驛站發生一起乘客糾紛。一名身穿紅衣、頭戴紅帽並拖著大行李箱的婦人，在車廂內突然情緒失控，對著其他乘客大聲咆哮。捷運警察獲報後嚴陣以待，攜帶裝備迅速到場，並將該名婦人請下列車，所幸未造成人員受傷。



據目擊者指出，該名婦人言詞反覆且語無倫次，不斷高喊：「我這輩子活到43歲，沒有侵犯過任何人隱私人權」、「我對天發誓，願負起中華民國100%法律刑事、民事責任」。由於婦人情緒激動且缺乏邏輯，周遭乘客大多選擇冷處理。

捷運警察到場後，耐心勸導婦人先下車以避免影響其他旅客：「整台列車200多人，這件事耽誤妳3分鐘，還有下一班車，有什麼事情我們可以協助處理。」最終婦人配合下車。



警方經查發現，該名婦人並非初犯，過去便有在捷運上騷擾乘客的紀錄。針對此次事件，警方已對其進行告誡，雖未開罰，但也提醒民眾，若在公共場合遇到類似情緒不穩的對象，應保持距離以策安全，切勿正面衝突，自保才是上策。

