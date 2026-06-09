紅衣嬤「無罩」飆國道！下秒安全帽瞬間噴飛...淡定繼續騎 後方駕駛目擊嚇傻：欲去叨位

近日一段阿嬤騎乘機車誤闖國道路肩的31秒畫面在Threads上瘋傳，驚險的行車過程引發大批網友關注。（翻攝自Threads/nonamepeople222）

有網友昨（8日）在Threads上分享一段長達31秒的國道上畫面，主角竟是一名騎著機車的滿頭白髮阿嬤，她不僅違規將機車騎上國道路肩，在行駛過程中甚至連安全帽都被強風吹飛。然而阿嬤卻面不改色，頂著一頭亂髮繼續在車陣旁高速狂飆，荒謬又危險的景象立刻在網路上掀起討論，同時也驚動警方主動介入調查。

阿嬤為什麼騎機車在國道狂飆？

據原PO曝光的影像視角，畫面中清楚可見，一名身著紅色短袖上衣、黑色長褲並腳踩涼鞋的阿嬤，正沿著國道路肩一路向前騎行。就在機車行進期間，左側一輛銀色自小客車高速駛過，伴隨而來的風速瞬間將阿嬤頭上的藍色半罩式安全帽直接吹飛，直直砸向後方車道。

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安全帽脫落的瞬間，阿嬤雖然本能地轉頭查看掉落位置，但馬上又轉回繼續騎，絲毫想沒有減速停靠。阿嬤就這樣任憑狂風將白髮吹得凌亂，繼續在國道上「無盔飆車」。

目擊這一切的後方車內乘客，忍不住用台語連聲驚呼：「欸！阿嬤妳要騎去哪」「阿嬤！妳怎麼騎機車？這樣對還不對？」當看見安全帽飛出時，乘客更是嚇得大喊：「哎喲！安全帽掉了啦！要去撿嗎？怎麼會這樣啦！」語氣中充滿著不可置信與對阿嬤安全的擔憂。

機車違規闖國道 安全帽又飛走罰多少？

這段被網友戲稱為「追風の嬤」影片爆紅後，立刻引發熱議。網友紛紛留言：「你希望她安全，可是她不希望別人安全。唉～安全帽噴飛如果有車碾到...？！🤐」「」「阿嬤可能趕著回家炒菜給孫吃😂」「若是彼工是我來牽起你的手」「阿嬤，安全帽害別人出車禍，您也有責任喔！母湯啦！」「是時候該設計國道專用安全帽了」「原本只開一條騎上國道，現在多一條未戴安全帽」

針對這起引發社會關注的機車誤闖國道事件，主管機關據《TVBS》報導，國道警方在案發當時並未接獲相關報案，但透過網路流傳的影像可以明確判定，該名阿嬤的行為已同時觸犯「機車誤闖國道」以及「未戴安全帽」等交通法規。為維護國道行車秩序與安全，國道警方目前已主動出擊，後續將依據影片中的機車車牌號碼追查車主真實身分，並將針對違規事項依法開罰。

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