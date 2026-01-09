紅衣男走輕軌軌道被鳴笛還嗆司機員 高捷：最高可罰7千5

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C17鼓山區公所站前有位紅衣男走在軌道上，司機員見狀鳴笛示警，不料卻遭紅衣男大聲謾罵，乘客錄下紅衣男謾罵過程；高雄捷運公司指出，民眾任意進入軌道區，涉嫌違反大眾捷運法，可處新台幣1500以上、7500元以下之罰鍰。

高捷說明，這事件發生在昨晚7時許，輕軌列車於順行方向準備進入C17鼓山區公所站月台前，發現有民眾行走於軌道區，司機員立刻緊急剎車、同時鳴笛示警，但該民眾仍行走於軌道上，直到接近C17月台前才離開軌道區。

當列車停妥C17月台時，該民眾竟在欄杆外對著駕駛室「講話」，內容為不理性抱怨司機員為何鳴笛？司機員則對他說明依大捷法軌道區，任何人不得進入軌道區，且基於安全、應鳴笛提醒，不料該民眾還是繼續謾罵，司機員考量全車乘客權益，沒進一步回應，繼續執行載客任務。

高捷公司提醒，依照大眾捷運法第50條，民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500以上、7500元以下之罰鍰，請民眾切莫以身試法。

