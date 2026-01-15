紅衣策馬奔騰成絕響 新疆官員賀嬌龍墜馬不治

新疆有網紅縣長之稱的賀嬌龍，意外墜馬，享年47歲。（圖／賀嬌龍抖音）





這將成為絕響！在新疆有網紅縣長之稱的賀嬌龍，過去拍旅遊宣傳片時，在雪地裡穿著大紅披風，策馬奔馳的模樣，英姿煥發，但昨天在拍攝宣傳片過程中，意外墜馬後，送醫搶救不治，享年47歲。

草原上一片雪白女子身穿大紅披風策馬奔馳、耀眼奪目，雪地裡萬馬奔騰場面壯觀，前新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍過去因拍攝雪地旅遊的宣傳片爆紅，在抖音上擁有超過600萬粉絲，又被稱為網紅公僕。

但沒想到14號晚間，傳出她在工作中墜馬送醫搶救不治，享年47歲。

已逝新疆官員賀嬌龍：「我是新疆伊犁昭蘇縣的副縣長賀嬌龍，我是二流的騎術，但是我推薦我們一流的天馬。」

過去賀嬌龍擔任副縣長時，只是單純自發性，透過社交平台開直播帶貨新疆當地農產品，沒想到人氣越來越高，曾創造出6億銷售額，官位也步步高升。

已逝新疆官員賀嬌龍：「大家都看到我們在全國各地，辦新疆農產品的展覽會，這個事情來來回回，已經準備了又有2個月了。」

後來專心推廣旅遊，擔任農產品產銷推廣主任，時常飛往各地推廣新疆農產，換上正裝的模樣和平常有著巨大反差，同樣讓粉絲看見專業一面。

如今傳出意外逝世的消息震驚各界，民眾相當不捨，紛紛湧入留言哀悼，未來再也看不見，英姿颯爽的賀嬌龍在雪地裡鮮衣怒馬模樣。



