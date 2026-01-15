紅衣策馬奔騰成絕響 賀嬌龍墜馬頭部重創搶救無效離世

▲賀嬌龍此前身披紅衣策馬奔騰為昭蘇縣和新疆旅遊作最佳宣傳。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】據大陸新疆日報報導，在1月14日23時12分，新疆「網紅縣長」賀嬌龍（現任疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任）因墜馬受傷搶救無效離世，此不幸消息在大陸引起很多民眾關注和不捨。

據陸媒報導，在1月11日15時，許賀嬌龍因工作需要在博樂市進行農產品電商銷售活動的前期拍攝時，不幸意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往當地醫院救治，並積極聯繫國內相關學科專家進行會診全力搶救，13日賀嬌龍轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，14日因傷勢過重搶救無效，不幸離世，年僅47歲。

▲賀嬌龍長期助力鄉村振興，和推廣新疆文旅與農特產品。

1979年12月出生的賀嬌龍是四川射洪人，但長期在新疆工作，在2020年她拍攝了一身紅衣鮮衣怒馬馳騁雪原的影片，推介新疆文旅宣傳視頻而火遍全網。也因此，賀嬌龍被大陸網友稱為「最颯」文旅局長，也是最吸粉的大陸公部門網紅代言人，所以也被稱為「網紅縣長」 。

在那段特別火爆的宣傳影片中，時任昭蘇縣副縣長的賀嬌龍身披紅色斗篷，在雪原策馬奔騰，迅速吸引一眾網友追捧，圈粉無數，也讓當地文旅爆火出圈。

據了解，在2020年5月，根據當地政策「縣領導助力直播帶貨，解決當地農副產品銷售難問題」的統一安排，時任昭蘇縣副縣長賀嬌龍開始擔任抖音帳號主播，為昭蘇農產品直播帶貨並持續更新短影片。但是，很長一段時間，直播和短影片流量都不高，在網路平台上，賀嬌龍並沒有引起網友的注意。

▲賀嬌龍紅衣鮮衣怒馬馳騁雪原的身影，被大陸網友稱為「最颯」文旅局長。

直到2020年冬天一段段「策馬雪原」的短視頻出現，一下子火爆了。賀嬌龍受訪時說，之所以有策馬的視頻創意，是因為知道她會騎馬，因此安排她策馬奔馳；之所以身穿紅袍，是因為她認為中國的傳統馬文化需要穿漢服，因此她穿著漢服和紅披風，希望以此達到宣傳中國文化的目的。

隨著賀嬌龍的出名，她所在的昭蘇縣乃至伊犁州也被帶火，從此之後，賀嬌龍便成為「新疆文旅推薦人」之一，持續以直播拍攝影片方式朝著推廣鄉村振興前行。

但是，在這些拍攝中，她不止一次墜過馬。2021年7月6日傍晚，賀嬌龍在昭蘇縣特克斯河國家濕地公園拍攝時意外墜馬，她的抖音帳號上傳了這段視頻，標題為「馬背賀局長天馬浴河驚心動魄60秒」，那時是在拍攝奔騰的馬群，其中有一匹馬摔倒，絆倒了賀嬌龍騎的馬，她就跟著墜入河中。

賀嬌龍說：「河中摔著不疼，但被壓在了馬肚子下，人有些懵。」後來她是被趕過來的同伴救上另一匹馬。拍攝團隊說，其實她已經好幾次從馬背上摔下來了，只是這次正好無人機拍到了。

而這一次，賀嬌龍再一次因墜馬發生意外，卻永遠失去了生命，一身紅衣鮮衣怒馬馳騁的身影，也從此成了絕響。

據統計資料顯示，賀嬌龍一直助力鄉村振興和農產品推廣，截至2025年3月，她做了500多場新疆農產品線上直播銷售，銷售額破6億元人民幣；新疆的農特產品借助電商的翅膀，更快抵達千家萬戶。近年來，她積極從事新疆文旅推介和直播助農活動，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。（記者蔡叔涓翻攝）