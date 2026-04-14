紅襪王牌慘遭打爆！Crochet僅投1.2局狂失11分創生涯最慘
波士頓紅襪隊開季陷入掙扎，王牌投手 Garrett Crochet 在今（14日）對戰明尼蘇達雙城隊的系列賽首戰迎來噩夢般的先發。他僅主投1.2局就慘遭打爆，狂失11分（10分責失）退場，寫下生涯最慘烈先發紀錄，且未能送出任何三振，也為球隊接下來的艱難賽程蒙上陰影。
身為兩度入選全明星賽、並在2025年以 2.59 防禦率入圍美聯賽揚獎最終名單的頂尖左投，Crochet 此役面對18名打者竟毫無招架之力。首局在兩出局後，雙城靠著 Brooks Lee 的打點安打取得4比0領先，其中1分因游擊手Trevor Story守備失誤未計入自責分。
然而，接下來的崩盤全由 Crochet 一人承擔。他在第二局狂失7分，包含遭到雙城後段棒次 Victor Caratini 與 Ryan Kreidler 接連轟出全壘打，其中 Kreidler 在兩出局後更將球掃上上層看台。總計 Crochet 被敲出9支安打、送出3次保送後黯然退場。
這場比賽對賽前防禦率僅 3.12 的 Crochet 來說極為反常。在此之前，他生涯從未單場失超過7分責失分，最接近的慘況發生在2024年4月效力芝加哥白襪隊時，主投3局失7分；另一次則是去年9月對戰克里夫蘭守護者隊，主投6局挨3轟失7分，不過當時紅襪以11比7贏球。
紅襪本季一度寫下聯盟最差開季成績，直到上週在面對聖路易紅雀隊的系列賽勝出才稍有起色。但今日的慘敗不僅讓對戰雙城的系列賽面臨嚴峻挑戰，一週後他們還將在主場迎戰宿敵紐約洋基隊，球隊近況實在令人擔憂。
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