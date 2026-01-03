紅豆價崩 蘇清泉促農糧署調節至每台斤45元

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 每年12月底至次年2月是紅豆採收季節，而屏東更是台灣高品質紅豆主要產地，然而今年因雨水充足，紅豆盛產，收購價格卻從去年80元的高點一路下滑至41元，立委蘇清泉今（2）日邀農業部農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施，穩定國產紅豆價格於每台斤45元上下，維護農民收益。

據農糧署統計，國內紅豆種植面積約5500公頃，其中屏東萬丹種植約2000公頃，所生產之紅豆品質優異，成為消費市場高檔指標，然而今年因颱風季節錯開紅豆播種生長期，雨水、氣候適宜，紅豆產量大增，收購價格卻因產量衝高導致價格崩跌，上週價格更跌至41元，價賤傷農，農友叫苦連天。

廣告 廣告

▲蘇清泉（2）日邀農業部農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施。（圖／蘇清泉服務處）

蘇清泉接獲陳情後即找來農糧署長姚士源協調，要求農糧署提出對策，姚士源指出，貿然將產地價格拉抬至每台斤50元，將直接影響業者採購國產紅豆意願，恐大幅轉向進口紅豆，反而讓農民更血本無歸。

姚士源表示，為穩定紅豆產銷及提升品質，農糧署將促農禾農產股份有限公司於本季紅豆採收期間，辦理紅豆產銷調節措施。姚士源當面向蘇清泉承諾，將以穩定紅豆產地價格於每台斤45元為目標，維護農民收益。

▲蘇清泉（2）日邀農業部農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施。（圖／蘇清泉服務處）

蘇清泉強調，長遠來看，建立台灣紅豆之自有品牌，讓本產紅豆成為消費市場上的指定高品質產品，與進口紅豆做出市場區隔，則是維護本土農友權益的不二法門，台灣農友一向技術精湛，很受消費者肯定，但多數農友對行銷產品外行，這部分是中央政府可以提供協助的關鍵。

此外，蘇清泉也向林業署反映，近期紅豆採收季節遇上野生動物綠鬣蜥大量肆虐，應採取措施協助農民，避免綠鬣蜥毀壞農田，農業部回應，已由林業署提供捕捉綠鬣蜥補助金，並由農糧署補助農友設置架網阻隔，維護農作物不受野生動物破壞。