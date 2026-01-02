紅豆價格下滑!屏東縣府力保農民收益 批有人政治操作

〔記者葉永騫／屏東報導〕近期屏東縣萬丹、新園等地區紅豆進入採收期，市場價格卻由開盤每台斤60元逐步下滑的情況，引發農民憂心，屏東縣長周春米高度重視，已責成縣府農業處密切追蹤市場行情並與中央農業部保持聯繫，也透過徐富癸立法委員持續向農業部反映產地現況，期盼中央農糧單位研擬相關因應措施，以保障農民權益。

屏東縣政府已向農業部建議，啟動收購機制，由農禾農產公司先行啟動收購，以穩定市場價格，請中央協助確保市場收購價不低於基本成本，以減少盤商壓價行為，產地標示與履歷制度，避免進口紅豆冒充在地紅豆，保障消費者知的權利與農民品牌價值，建議相關保價機制至少要能維持農民基本收益。

廣告 廣告

周春米表示，紅豆開盤價雖有每台斤60元，但因為盤商手中仍有部分去年進口庫存，故價格盤勢不易維持；今年紅豆收成時品質較佳、量也穩定，希望在質量俱佳之情況下，盤價可逐步回穩。

另外，台灣每年產出之紅豆並不敷國內使用，故中央在產期結束，每年四月以後才會開放進口，近來有部分地方及中央民代在網路上稱，縣政府開放進口來打壓豆價，藉此誤導民眾對縣府的想法與做法，證明為假訊息，均為政治操作的行為實不可取，縣府嚴正駁斥，商品進口為中央權責，本府無法干預，但縣府將持續與農業部、產地農會及紅豆策略聯盟等相關單位合作，未雨綢繆，確保市場秩序與農民收益，讓屏東紅豆在品質與價格上，都能獲得合理保障。

紅豆價格下滑引起農民關切。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

