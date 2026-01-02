紅豆價格下滑 屏東縣府積極協調中央保障農民收益

近期紅豆價格下滑，屏東縣府協調中央保障農民收益。

▲近期紅豆價格下滑，屏東縣府協調中央保障農民收益。

近期屏東縣萬丹、新園等地區紅豆進入採收期，市場價格卻由開盤每台斤六十元逐步下滑，引發農民憂心！縣長周春米高度重視，指示農業處積極協調中央保障農民收益。

周春米表示，在去年九月下種的紅豆，十二月左右開始收成，由於去年九月氣候仍不穩定，受颱風及豪雨影響致十二月收成的紅豆結莢率低，量少質差，開盤價雖有台斤六十元，加上盤商手中仍有部分去年進口庫存，故價格盤勢不易維持。

而在去年十月中後下種之紅豆，因氣候平順結莢率高，在今年一月收成時品質較佳、量也穩定，希望在質量俱佳之情況下，盤價可逐步回穩。

周春米說，台灣每年產出之紅豆並不敷國內使用，故中央在產期結束，每年四月以後才會開放進口，近來有部分地方及中央民代在網路上稱縣府開放進口來打壓豆價，縣府嚴正駁斥，商品進口為中央權責，縣府無法干預。

縣府強調，紅豆是屏東重要特色農產，尤其萬丹紅豆更是全國知名品牌，縣府將持續與農業部、產地農會及紅豆策略聯盟等相關單位合作，確保市場秩序與農民收益，讓屏東紅豆在品質與價格上都能獲得合理保障。

屏東縣府同時向農業部提出啟動收購機制、價格維穩、產地標示與履歷制度等建議；而且每分地平均成本約一萬兩千餘元，希望相關保價機制至少要能維持農民基本收益。