紅豆價格下滑 屏縣府盼中央研擬相關措施保障農民

屏東縣萬丹鄉的紅豆去年9月受天候影響導致結莢率不高，近日收成，開盤價逐步下滑引發農民憂心。（圖：屏東縣政府提供）

屏東縣萬丹鄉和新園鄉種植的紅豆最近進入採收期，開盤價卻一路下滑，從原本的每台斤60元一度跌到41元，引發農民憂心；屏東縣政府期盼中央研擬相關因應措施，保障農民權益。（溫蘭魁報導）

紅豆是屏東縣萬丹鄉重要的農作物，根據農糧署資料，國內紅豆的種植面積約5500公頃，屏東萬丹鄉大約種了2000公頃。

每年12月到隔年2月是萬丹和鄰近新園鄉紅豆的採收期，但，市場價格卻從開盤的每台斤60元逐步下滑，最低的時候一度跌到41元，這讓屏東立委徐富癸和蘇清泉不約而同希望農業部提前因應。

廣告 廣告

縣府農業處表示，為了避免農民收益受損，縣府已經向農業部提出幾項建議，包括啟動收購機制、請中央協助確保市場收購價格不低於基本成本，減少盤商壓價行為、推動紅豆產地標示及產銷履歷，避免進口紅豆冒充在地紅豆。

縣長周春米則表示，去年（114年）9月種的紅豆，12月左右開始收成，由於去年9月天氣仍不穩定，受颱風和豪雨影響，導致12月收成的紅豆結莢率低，量少品質也不好，去年10月之後所種的紅豆，因為天候平順，結莢率高，今年1月收成的紅豆不僅品質好，量也穩定，希望在質量俱佳的情況下，盤價可以逐步回穩。