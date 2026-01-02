紅豆價格下滑 屏縣府與藍綠立委籲啟動調節

（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東縣萬丹鄉、新園鄉紅豆進入採收期，價格卻持續下滑。屏東縣政府建議農業部啟動收購機制保障農民；國民黨籍立委蘇清泉與民進黨籍立委徐富癸，也同聲要求啟動調節措施。

近期屏東縣萬丹、新園等地區紅豆進入採收期，市場價格卻逐步下滑，從開盤價每台斤新台幣60元，到近期跌破每台斤50元，引發農民憂心。

國民黨籍立委蘇清泉辦公室透過新聞稿指出，蘇清泉今天邀農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施。會中農糧署提及，貿然將產地價格拉抬至每台斤50元，將直接影響業者採購國產紅豆意願，恐大幅轉向進口紅豆，反而讓農民更血本無歸，因此蘇清泉要求穩定國產紅豆價格於每台斤45元上下。

民進黨籍立委徐富癸日前也召集農糧署開會討論。他表示，5日將進入紅豆採收高峰期，時間相當關鍵，若能於採收初期即有效啟動穩定機制，除可安定市場預期，也能減少不合理壓價行為。

屏東縣長周春米今天表示，去年9月下種紅豆，到12月左右開始收成，由於去年9月氣候仍不穩定，受颱風及豪雨影響，導致12月收成紅豆結莢率低、量少質差，開盤價雖有每台斤60元，但盤商手中仍有部分去年進口庫存，因此價格盤勢不易維持。

她說，去年10月中後期下種紅豆，因氣候平順、結莢率高，在今年1月收成時品質較佳、量也穩定，希望在質量俱佳情況下，盤價可逐步回穩。

屏東縣政府農業處今天透過新聞稿表示，紅豆因品質因素價格波動，為避免農民收益受損，縣府已向農業部建議比照往例，由恆春鎮農會等6家農會合組的農禾農產股份有限公司，先行啟動收購，穩定市場價格；並呼籲中央協助確保市場收購價不低於基本成本，以減少盤商壓價行為。

農業處指出，縣府支持中央推動紅豆產地標示及產銷履歷制度，避免進口紅豆冒充在地紅豆，保障消費者知的權利與農民品牌價值；另依據農民實際耕作成本，每分地至少平均投入約1萬2000餘元，建議相關保價機制至少要能維持農民基本收益。（編輯：黃名璽）1150102