紅豆價格平穩了 萬丹農會契作每台斤48.5元

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東紅豆全面收成，價格在農糧署等相關單位努力下已經回穩，萬丹鄉農會紅豆契作收購價達到每公斤48.5元，整個紅豆收購開始平穩，萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，紅豆現在正是採收期，今年的品質不錯，在政府關切後，紅豆的價格已平穩了。

屏東縣萬丹、新園等地區紅豆進入採收期，市場價格開盤每台斤60元逐步下滑到42元，引發農民憂心，屏東縣長周春米、立委徐富癸向農業部反映，建議啟動收購機制，由農禾農產公司先行啟動收購，穩定市場價格，而在保價機制之下，近期紅豆價格回穩，每台斤已回到46元以上。

萬丹鄉農會總幹事說，去年底因為盤商手中仍有部分進口庫存，加上今年紅豆八號種植的時機太早，收成時品質較差，價格才會下滑，現在中央已採取保價機制，加上現在採收的紅豆九號品質佳，盤價逐步回穩，萬丹鄉農會契作紅豆收購價以48.5元，契作面積達到28公頃，紅豆的價格已經平穩下來，讓農民也安心了。

屏東縣紅豆全面收成。(記者葉永騫攝)

