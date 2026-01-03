紅豆薏仁水非萬能除濕劑！中醫師：體質虛寒喝多恐更疲倦

許多民眾認為濕氣重就該狂喝紅豆薏仁水，以為能快速除濕、消水腫。周宗翰中醫師指出，紅豆薏仁水並非濕氣的「除濕機」，猛灌也不會自動幫助排除體內濕氣，更可能因體質不適合而造成反效果。

許多民眾認為濕氣重就該狂喝紅豆薏仁水，以為能快速除濕、消水腫。（圖／Photo AC）

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師表示，中醫認為紅豆、薏仁都有「利水滲濕」的功效，可以幫助身體排出多餘水分。輕微水腫的人適量飲用確實有幫助，夏天或濕熱環境偶爾飲用也可舒緩悶脹感。但體質虛寒、手腳冰冷的人喝多反而更疲倦，長期代替水狂灌容易傷脾胃，濕氣問題更多時候是生活習慣造成，不是只靠「喝什麼」就能解決。

周宗翰進一步說明，中醫看「濕氣重」分為外濕、內濕和濕熱三種類型。外濕是天氣潮濕、環境悶熱導致人容易昏沉、皮膚油膩；內濕則是脾胃運化差，常覺得腸胃脹、舌苔厚膩、容易倦怠；濕熱則是再加上飲食太油膩、熬夜，導致痘痘、口苦、黏膩感更嚴重。

如果常睡再多還是全身沉重、皮膚老是出油長痘痘，建議讓醫師幫忙做體質評估，找出真正原因才能有效改善。（示意圖／Pixabay）

周宗翰指出，中醫處理濕氣問題，急性期會透過飲食加藥材適度調整，紅豆薏仁水可以是其中之一；穩定期則需辨證調理脾胃功能，改善體質根本問題；長期保養則要規律作息、少吃油炸甜膩食物、適度運動流汗，才是真正的「天然除濕」。關鍵不是拼命喝紅豆薏仁水，而是要搞清楚濕氣從哪裡來，對症處理才有用。

周宗翰提醒，如果民眾常常睡再多還是全身沉重、一到梅雨季就浮腫無精打采、皮膚老是出油長痘痘，這不是靠一杯水就能解決，建議讓醫師幫忙做體質評估，找出真正原因才能有效改善。

