紅豆餅送偏鄉傳遞愛心 羅厝學子玩積木贏得信心

龍燊紅豆餅每年捐贈的愛心紅豆餅超過1500顆，更將這股奉獻親送到偏鄉小學。（記者方一成攝）

在台中市經營九年的龍燊紅豆餅老闆鍾先生，發願每年要到三所偏鄉學校發送愛心紅豆餅。日前特別來到彰化縣埔心鄉羅厝國小，小朋友們拿著熱騰騰現做紅豆餅，大口咬下去甜滋滋，溫暖了胃也感動了心。龍燊紅豆餅每年捐贈的愛心紅豆餅超過1500顆，更將這股奉獻親送到偏鄉小學，鼓勵孩子們認真向學，將來也要回饋社會做公益。

羅厝國小校長梁桂錦今（十七）日表示，促成這次愛心紅豆餅帶入偏鄉校園的隨行者是台中市上石國小陳培陽老師，是機器人積木教育推廣者，首創多套積木創遊課程。為羅厝學生設計不同程度的積木創意課，完成任務獲得獎勵就是爆漿紅豆餅，更引起學生認真學習的動機。賴同學這一組完成的積木列車另外得到特別獎，他發現在設計的時候和同組夥伴一起討論就可以想出很多好點子，以前不覺得玩積木可以這麼有趣。校長梁桂錦表示，學生平時比較沒有機會接觸整套積木教具，經過這次體驗激發孩子創意思維，未來學校也會依照學生的學習需求，進行相關課程設計安排。

羅厝國小自十二月校慶月即安排國際教育巴西視訊、環境教育看見台灣、羅厝天主堂報佳音、羅厝小勇士路跑及雙語情境教室啟用等系列活動，以多元學習豐富學童視野，也為明年六十周年校慶做好暖身預備。