紅貴賓遭不當飼養和棄置 飼主被重罰11萬3千元

紅貴賓遭不當飼養和棄置，還好被及時發現和救援，今已由愛心人士收養。原飼主則被重罰11萬3千元。（圖：嘉畜所提供）

嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報，有一名飼主疑似長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳。嘉畜所派員訪查後，依法責令飼主限期改善，不料飼主不僅未改善，還直接將犬隻棄置到偏遠山區。嘉畜所今（10）日表示，已經依法重罰劉姓飼主11萬3000元罰鍰。

嘉畜所指出，家住民雄鄉的劉姓飼主沒有善盡基本照護責任，長期將飼養的紅貴賓關在空間狹小的籠子裡，導致犬隻行動異常。家畜所人員現場勘查後，依法要求飼主限期帶犬隻就醫治療，同時改善飼養方式與活動空間。但之後追蹤複查時，發現犬隻已經不見，飼主表示是將犬隻送人飼養，卻無法清楚交代去向。

後來，稽查員在嘉義縣大埔山區處理緊急救援案件，救到一隻被關在籠內、疑似遭到棄置的紅貴賓犬，經比對外觀特徵、毛色、體型及籠具，確認就是劉姓飼主所養的犬隻。當時，這隻紅貴賓精神與健康狀況極差，還好及時找到治療，避免可能死亡。

嘉畜所立即函請劉姓飼主提出說明，但他並未到場陳述意見，由於其行為已違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰11萬3000元並將犬隻沒入。而這隻紅貴賓在經過治療後，已由愛心人士完成領養。（龐清廉報導）