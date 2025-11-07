紅軍城巷戰激烈！ 安潔莉娜裘莉訪烏 保鏢「被抓去當兵」

美國知名女星安潔莉娜裘莉，最近代表聯合國出訪烏克蘭，不料隨行保鏢卻意外被徵兵部門帶走，引發國際關注。另一方面，烏克蘭東部前線的紅軍城戰況膠著，就連附近的歐洲國家也慘遭波及，比利時和瑞典機場相繼遭無人機干擾，安全威脅升高。

安潔莉娜裘莉代表聯合國出訪烏克蘭，不料隨行保鏢卻被徵兵部門帶走。（圖／達志影像歐新社）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉週二以聯合國兒童基金會大使身分，無預警前往烏克蘭前線城市赫爾松訪問。由於安潔莉娜裘莉此行程未事先通知烏克蘭當局，結果團隊中一名擔任隨行司機的保鏢在路過檢查站時，當場被徵兵部門帶走。烏克蘭軍方表示，這名保鏢是預備役軍人，必須接受軍事再訓練。但軍方隨後又改口，強調所有情況還在調查當中。

廣告 廣告

與此同時，烏克蘭東部前線紅軍城的戰況十分膠著。從相關照片中可以看到住宅區正在發生火災，影片顯示烏軍在公寓大樓中穿行並在公園裡交戰。目前，紅軍城東北區爆炸依舊頻繁，街區陷入巷戰狀態。一名烏克蘭軍官透露，敵人每天都在試圖深入他們的防線。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，政府官員必須擴大採購軍隊的必要裝備、硬體和零件，目前還存在許多問題。澤倫斯基在視察前線後，再度呼籲加強軍備。

俄羅斯和烏克蘭的戰火也波及歐洲各國。比利時國防部長THEO FRANCKEN表示，如果有敵對無人機闖入，他們會盡可能將其擊落並干擾其運行。比利時指出，近來有無人機多次出現在該國的軍事基地和機場上空，因此將加強對空域的監視，並盡可能擊落「敵對」無人機。此外，瑞典第二大機場週四也遭多架無人機闖入，導致航班一度被中斷。

更多 TVBS 報導

沒雙普會！ 普欽視察「亞爾斯」ICBM 射程1.2萬km、可打美國

對烏克蘭又180度轉變 川普：割讓頓巴斯終結戰爭

兩週內「雙普會」 川普驚曝威脅普欽：介意我給烏戰斧飛彈嗎

烏克蘭前議長街頭遭暗殺！ 槍手扮外送員埋伏畫面曝

