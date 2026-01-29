紅酒、香檳到威士忌：奔富法國新作、歐肯與波摩新春獻禮登場

（圖／品牌提供）

情人節、農曆新年即將到來，餐桌上的風味不再只屬於單一酒款，而是一場跨越產區、酒種與文化的層次展演。

Penfolds奔富法國產區迎來全新力作「FWT 543卡本內蘇維翁-希哈」，這不只是新酒上市，更像是一次回望與前行並行的實驗。七十多年前，傳奇釀酒師Max Schubert正是在法國汲取靈感，才開啟葛蘭許的誕生；而今，奔富再度回到這片土地，卻以截然不同的混釀語言，重新詮釋品牌精神。FWT 543以結構鮮明的卡本內蘇維翁，搭配口感細膩、香氣飽滿的希哈，延續奔富經典混釀脈絡，也呼應 Bin 389、Bin 600等代表作的血統。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

同樣源自試驗精神的還有FWT 585，這款以卡本內蘇維翁、梅洛與小維鐸混釀而成的法國產區紅酒。歷經多年分級品鑑與反覆調整，最終成形的酒款濃郁而收斂，展現奔富對「風土」與「品牌風格」之間微妙平衡的掌握。

在紅酒之外，奔富對法國的探索同樣延伸至香檳。與Thiénot席諾香檳酒莊攜手打造的Cuvée Brut NV特釀香檳與Rosé NV粉紅香檳，為奔富的法國篇章補上輕盈而優雅的一頁。

（圖／品牌提供）

另一邊，三得利全球烈酒公司旗下的Bowmore波摩與Auchentoshan歐肯，在今年同步推出馬年新春限定禮盒，卻各自詮釋了截然不同的相聚節奏。前者以「層層綻放，無限歡慶」為概念，將艾雷島威士忌特有的煙燻鹹香與圓潤優雅的獨特風味，化作新年情感堆疊的隱喻。從開盒設計到隨附旋轉杯，都是為了讓品飲變得更慢，也更有儀式感。

相較之下，歐肯則扮演了新年開場的角色。作為蘇格蘭唯一全品項三次蒸餾的威士忌酒廠，歐肯將「順」化為最直覺的新年祝福，以「三順安康，福氣年年」為題，推出包含歐肯12年、14年豐馥紫雪莉及歐肯三桶在內的3款馬年限定禮盒。

（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！

新年甜點禮盒不踩雷名單公開！貴婦級法式、國際金獎、台南排隊名店一次整理

Venchi情人節系列、限定Gelato口味 健達健達利尼18種表情登場