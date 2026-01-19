紅錢滲入飛彈部隊！中天主播林宸佑涉共諜案 揭密泰達幣洗錢與「基層獵頭」內幕

中天記者兼主播林宸佑涉共諜，與5名現退役軍人遭收押禁見。翻攝林宸佑臉書

中天新聞台政治組記者兼主播「馬德」林宸佑，因涉嫌違反《國家安全法》及《貪汙治罪條例》遭法院裁定羈押禁見，這樁震驚政媒圈的共諜案，正隨著檢調偵辦進入「金流深水區」。根據《鏡週刊》調查，林宸佑涉嫌充當中共在台的金主代理人，利用泰達幣（USDT）及個人帳戶，跨境洗入大筆紅色資金，用於收買國軍基層士官兵，企圖刺探我國最新購得、射程涵蓋對岸基地的新型飛彈機密。

這起案件最令國安單位驚心之處，在於情蒐目標的精準性。檢調發現，林宸佑集團鎖定的對象，竟是陸軍去年7月甫成立、專門操作向美軍採購之最新型火箭與戰術飛彈的基層部隊。該款火箭首批已運抵台灣並完成部署，射程高達300公里，範圍涵蓋共軍在福州、廈門、泉州等地的海陸空關鍵基地，是我方「不對稱作戰」的重要籌碼。

廣告 廣告

知情人士指出，美軍這套新式系統僅需兩名士官即可在幾分鐘內完成發射並撤離，其「打完就跑」的高機動性，能有效避開共軍雷達回擊，戰場生存率極高。 林宸佑集團受命刺探該部隊的「操作手冊」及「機密參數」，一旦數據遭洩露，共軍即可預先研擬反制方案，對我國防衛戰力將造成毀滅性衝擊。

金流操盤方面，年僅28歲的林宸佑展現了極具數位世代特徵的滲透手法。檢調在搜索其住處時，不僅扣得手機與電腦，更查封了其名下的泰達幣（USDT）。 調查顯示，這一年多來，林利用虛擬貨幣的隱蔽性及地下匯兌，收受來自中共的大筆資金，估計已行賄基層士官兵上百萬元。

除了數位貨幣，林宸佑經營的網路直播節目《馬德有事嗎》也疑似成為「洗錢白手套」。 專案小組研判，中共可能透過支付寶、微信等管道，假借「合作邀約」或粉絲「抖內」（Donate）的名義，將人民幣轉入，再由林換成新台幣進行行賄。

檢調發現，林宸佑在處理這些資金時異常「高調且靠勢」，竟直接由個人帳戶匯款給互不相識的士官兵，面對質疑僅以「忘記了」、「幫忙人家」等荒謬藉口搪塞，與受賄士兵的供詞完全對不起來。

海軍陸戰隊陳姓中士疑拿紅錢拍攝招降影片。讀者提供

案件破口源於海軍陸戰隊九九旅的一名陳姓中士。 該名士官因向地下錢莊借貸，陷入債務危機，進而被一名暱稱「吉祥」的中國人士在網路上精準獵頭。 在金錢利誘下，陳中士不僅自拍手持五星旗的投誠影片，宣稱「台灣是中國的」，更利用職務之便，拍攝兩棲突擊車性能、保養紀錄及漢光演習內容傳送給對岸。

檢調溯源發現，這類「基層滲透」模式與林宸佑息息相關。 該共諜組織分工縝密，有人負責物色對象、有人負責資金調度。國安局報告指出，近年共諜起訴人數暴增四倍，中共目前的戰略已從「拉攏高階將領」轉向「收買基層士官兵與媒體人士」，目的不僅是蒐集機密，更是要進行分化社會的心理戰。

畢業於政大新聞系的林宸佑，在政媒圈以「犀利提問」著稱，其立場鮮明，常在立法院針對綠營民代進行挑釁式質問。但檢調懷疑這層媒體身分竟被挪用為「收錢辦事」的工具。林涉嫌以「接獲爆料」為名，操作特定政治議題，例如在直播中秀出民代公文質疑國營事業招考，或在大罷免期間操作輿論，其目的疑似在配合對岸進行認知作戰。

本案的偵辦過程也爆出司法界的小插曲。最初是由調查局桃園市調處掌握金流發動偵查，但多次向台北地院聲請搜索票均遭駁回，法官認為證據不足。桃園處不甘受挫，改以其他被告在高雄的住居所為管轄點，將案子移由高雄市調處接手，並向橋頭地院聲請搜索，結果一次過關，成功查獲關鍵金流並讓部分涉案人認罪。 這也突顯出不同法院對於國家安全議題的核票認知存在衝突。

橋頭地檢署正擴大追查林宸佑名下的虛擬錢包與微信通聯紀錄，試圖揪出隱身其後的中共統戰「大咖藏鏡人」。 隨著這位年僅28歲、外表伶牙俐齒的「年輕代理人」落網，中共如何利用媒體、虛擬貨幣與基層債務來腐蝕台灣國防的真實面目，正被逐一拆解。



回到原文

更多鏡報報導

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚

印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚

人妻「向出軌尪道歉」爆紅！霸氣舉動狂吸20萬粉 網友再提1大膽建議

妹子吃墮胎藥「胎兒沒流掉」 醫檢查大驚：沒在子宮內、胎兒發育在內臟上！