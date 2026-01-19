紅錢滲透新式飛彈部隊！中天主播林宸佑淪「影武者」 收買基層士官竊美購火箭參數

國防部長顧立雄去年10月初視導澎湖國軍部隊，與天弓防空飛彈連合影，右方為天弓三型防空飛彈機動發射車。國防部提供

中天新聞台主播林宸佑（馬德）涉共諜案遭羈押，震撼政媒界。《鏡週刊》發現這起國安案件的破口，竟鎖定國軍去年7月甫成立、操作美購最新型火箭與戰術飛彈部隊。隨著檢調溯源追查，發現林宸佑不僅是跨境金流的轉運站，更與對岸暱稱「吉祥」的統戰人士聯手，透過債務脅迫與金錢利誘，精準獵頭國軍基層士官，試圖瓦解我方最前線的防衛戰力。

檢調發現，林宸佑與大陸籍人士「吉祥」的情蒐目標極具戰略針對性。他們鎖定的核心情資，正是陸軍去年成立、專門操作向美軍採購之新型火箭與戰術飛彈的基層部隊。這些武器射程達300公里，足以涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海陸空基地，其具備「打完就跑」的高機動性，是我軍反制共軍雷達偵察的關鍵。

廣告 廣告

林宸佑集團的任務不僅是刺探這類新型飛彈的部署地點，更企圖取得核心的「操作手冊」及「機密參數」。去年漢光演習內容、兩棲突擊車性能、保養紀錄簿，甚至是無人機的回報格式，都在其情蒐清單中。甚至連總統賴清德視察左營營區的動向，也被要求即時回報，情節令人咋舌。

這起案件的引線，始於海軍陸戰隊九九旅的一名陳姓中士。調查發現，陳男從2017年任職後，因經濟狀況不佳，向地下錢莊與朋友四處舉債，陷入沉重的債務黑洞。暱稱「吉祥」的中國籍人士便看準此一弱點，在網路上主動結識陳中士，展開精準的誘捕行動。

「吉祥」與林宸佑集團分工明確，前者負責在網路物色對象並給予指令，後者則疑似負責資金調度與情資彙整。 陳中士在「吉祥」的利誘下，不僅以手機拍下軍事機密傳送，甚至為了區區20萬元，在高雄住處拍攝手持五星旗的投誠影片，對鏡頭宣稱「台灣是中國的，表達效忠中國」。檢調溯源後赫然發現，這名在幕後操作陳中士的「影武者」，竟然與林宸佑有著千絲萬縷的聯繫。

陳姓中士拍攝招降影片後拿到20萬元。資料照片

除了軍事情報，林宸佑更涉嫌將媒體職務轉化為「收錢辦事」的政治議題操作。檢調發現，林在主持直播節目《馬德有事嗎》期間，除了接受不明來源的「抖內」，疑似也遵循對岸指示，操作特定政治議題。

例如，他曾以「爆料」為名，公開具名公文質疑民意代表關切國營事業招考，或在大罷免期間操作似有違常理的輿論戰。專案小組研判，中共已不再僅鎖定高階將領，而是將林宸佑這類具備社交影響力的「年輕媒體人」視為代理人，透過其個人帳戶與泰達幣（USDT）跨境洗錢。

這條從對岸跨海而來的「紅色金流」，不僅買通了國軍基層士官的忠誠，更滲透進台灣的傳媒生態。隨著橋頭地檢署擴大偵辦，這起結合了「數位貨幣、基層士官、媒體主播」的新態樣共諜案，正逐一拆解中共對台統戰的真實面目。



回到原文

更多鏡報報導

紅錢滲入飛彈部隊！中天主播林宸佑涉共諜案 揭密泰達幣洗錢與「基層獵頭」內幕

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」

中天主播爆收中資違反國安法 「馬德」林宸佑遭搜索收押禁見

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除