紅陽明年1/5登興櫃 明年拚轉盈

紅陽明年出將登興櫃。圖為董事長呂寶麟。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付與金融科技廠商紅陽(7745)今日宣布將在明(2026)年1月5日正式登錄興櫃。總經理黃懸德指出，為配合數發部合規需求，今年移出許多灰色產業客戶，導致營運承壓，不過影響就到今年結束，明年在六大業務、以及投資的食材商宥杏挹注下，營運力拼轉盈。

紅陽為遊戲廠商大宇資(6111)旗下第三方支付廠商，近年在集團支援下開創應收帳款金融化服務等新業務，期望成為第二成長曲線。黃懸德指出，以「生鮮供應鏈整合服務」與「AI智慧型SCRM系統研發」兩大核心持續成長，尤其宥杏的年營收與紅陽幾乎相當，未來可望翻倍成長。

紅陽說明，近年透過轉投資宥杏，將金融支付、冷鏈物流與食材採購高度結合，透過全系統雲端化資安管理與一站式服務鏈，串聯全台數百家知名餐飲集團，將食材採購需求轉化為穩定的經營數據，成功蛻變為全台首創數位化「科技菜商」。

此外，首創風險建模導入風險管理，建立縝密資安護城河，創造出異於傳統支付業者的獲利空間與轉投資收益，確立在金融科技與餐飲市場中的領先優勢。

黃懸德說明，紅陽明年有三大成長動能，包含透過宥杏切入餐飲供應鏈，以AI智慧型SCRM服務提升商護貢獻度，放大數據、商戶融資與應收帳款的金流服務，同時兼具合規，以在穩定的營運下持續放大營收，以「務實風控、創新科技」雙軌並進，全力打造金融科技獲利新典範。

