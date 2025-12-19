紅鞋悲劇！中正橋河面驚見女浮屍 丈夫慟：才失聯3小時就..

社會中心／程正邦報導

中正橋是連結台北和新北的交通要道，上下班時間車流非常大。(圖／翻攝畫面)

台北市與新北市之間的重要交通動脈中正橋，今（19）日上午籠罩在一層哀戚與驚悚的氛圍中。原本川流不息的車潮旁，新店溪的水面上卻出現了令人揪心的身影，一名穿著鮮豔紅鞋的女性遺體被發現漂浮在橋下河面，讓平靜的通勤時光瞬間蒙上了一層死亡的陰影。

喧囂幹道下發現冰冷女浮屍

事發於今日上午11時許，一名行經橋邊的民眾在無意間瞥見新店溪河面有異，一團灰黑色的不明物體正隨著江水緩緩載浮載沉。該位民眾原本以為是大型垃圾，但隨著距離拉近，赫然發現疑似是一具人體，驚恐之餘立即撥打110與119報案。

台北市警消接獲通報後不敢大意，迅速出動救援人員與救生艇抵達現場，並在中正橋下的河面展開打撈行動。當遺體被緩緩拉上岸時，現場氣氛凝重，救護人員確認該名死者為女性，且已明顯死亡多時，並未送醫，隨即由警方封鎖現場進行初步勘驗。

中正橋下驚見紅鞋女浮屍， 丈夫驗屍時悲慟哭喊：才失聯3小時就成冰冷遺體。（圖／翻攝）

紅鞋特徵鎖定身分：家屬慟失至親

據悉，這名女性死者身穿黑色上衣與灰色長褲，腳上穿著一雙引人注目的「紅鞋」，但身上並未尋獲任何身分證件。警方第一時間調閱失蹤人口報案系統，透過衣著特徵快速比對，初步確認死者為現年47歲的吳姓女子。

隨後，警方連繫上吳女的丈夫前來指認。吳女丈夫在接到噩耗時幾乎崩潰，他向警方透露，妻子在今日早上才突然失聯，他心急如焚地在清晨報請失蹤協尋，沒想到才過短短3個小時，再次相見竟是在冰冷的河岸邊，令他悲痛萬分，完全無法接受這場突如其來的死別。

謎團待解：釐清奪命真相

究竟這名47歲的吳姓女子為何會出現在中正橋下的河水中？警方初步勘查遺體外觀後表示，死者身上並未發現明顯的搏鬥傷痕或致命外傷，現場也未留下遺書或可疑物品，目前警方已依程序報請台北地檢署檢察官會同法醫進行相驗，將針對死者體內是否有藥物反應、是否為意外墜河或其他外力介入因素進行深入釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

