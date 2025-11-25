紅馬白馬賀新歲 中華郵政12/1發行新年郵票

（中央社記者黃巧雯台北25日電）115年是生肖「馬」年，中華郵政今天宣布，12月1日將發行新年郵票，圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，除了紅馬、白馬外，還有赤駒騰雲，而印刷全張郵品也將同步販售。

民國115年歲次丙午，生肖屬馬，為迎接新年來臨，中華郵政發布新聞稿表示，預計12月1日發行新年郵票，1套2枚及小全張1張，分別為面值新台幣6元、13元郵票，以及面值15元小全張。

中華郵政指出，這套郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，將駿馬身上裝飾連續龍紋圖騰，傳遞吉祥如意，祝福新的一年，神采奕奕，馬年充沛。

至於郵票圖案，中華郵政說明，紅馬寓意喜氣繁榮，祈願新年馬到成功、前程似錦；白馬寓意堅毅剛健，祝福新年一馬當先、自強不息。

另一款小全張，則是赤駒騰雲，氣勢如虹躍千里，象徵新年氣概如馬奔騰，展現神采駿逸的龍馬精神。

中華郵政表示，將於12月1日同步發售新年郵票印刷全張郵品，以專用典藏圓筒收納，內含未裁切面值6元、13元郵票全張（20枚）各2張、小全張印刷全張（9小張）1張及證書1份，紙邊保留印製過程所標記色標、裁切線等記號。

配合郵票發行，中華郵政指出，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月27日開始發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，在12月1日郵票發行當天出售。（編輯：黃世雅）1141125