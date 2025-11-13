紅鳳菜傷肝要少吃？專家授1招去除PA生物鹼 紅鳳菜料理推薦
你有吃過紅鳳菜嗎？網路上傳言紅鳳菜是很毒的蔬菜，吃了會傷肝，還說紅鳳菜不能晚上吃，這些都是真的嗎？營養師廖欣儀表示，這些都是錯誤的說法，紅鳳菜營養豐富，若擔心PA生物鹼，進食之前多1動作即可。
紅鳳菜營養超豐富
紅鳳菜不僅是傳統月子餐的常見食材，更是鐵質補給的優質來源。廖欣儀表示，每100克紅鳳菜含有6毫克的鐵質，僅需食用約兩份半，即可滿足成年女性一天的鐵質建議攝取量，特別適合女性和素食者補充日常所需的鐵質。然而，植物性鐵質的吸收率較動物性來源低，建議搭配富含維生素C的食材，像是飯後吃水果、番茄，都能幫助鐵質吸收！
紅鳳菜鐵含量高
根據食品成分資料庫的數據，紅鳳菜每100克含有高達6毫克的鐵質，是許多蔬菜中鐵質含量相當豐富的選擇。廖欣儀指出，這種看似低調的蔬菜實際上營養價值極高，特別適合女性和素食者作為補充鐵質的來源。
紅鳳菜是傳統坐月子餐中的常見菜色，不僅具有溫補的特性，其豐富的鐵質含量對產後婦女的氣血補充也有顯著幫助。廖欣儀分享，這正是為何長輩常說「紅鳳菜吃了不會錯」的原因。在家庭料理中，紅鳳菜最簡單的烹調方式是炒麻油、薑片，或者用蒜頭炒製，都能展現其獨特的風味。
晚上不能吃紅鳳菜？紅鳳菜傷肝？多1步驟安心吃
廖欣儀補充，網路上流傳紅鳳菜不能在晚上食用的說法實屬錯誤資訊。對於紅鳳菜含PA生物鹼可能傷肝的疑慮，她解釋，紅鳳菜中的PA生物鹼含量並不高，只要不是每天大量食用，一般不會造成健康問題。若仍有顧慮，可在烹調前先將紅鳳菜汆燙，減少PA生物鹼的含量。
特定族群食用紅鳳菜的注意事項
雖然紅鳳菜對大多數人來說是安全的食物，但廖欣儀提醒，肝腎功能異常者應注意食用分量。肝腎功能異常者本來就不建議大量攝取某一種植物，但正常食用紅鳳菜是沒有問題的，一天一兩把（每把約300克）也無需擔心。腎臟病患者則需注意鉀離子攝取量，可將紅鳳菜汆燙後再食用，減少鉀離子的攝入。
紅鳳菜炒蛋、紅鳳菜炒蒜末都推薦
紅鳳菜的烹調方式多元豐富，廖欣儀推薦可與肉絲一同炒製，也可炒蛋、炒麻油薑絲或炒蒜末，都能呈現紅鳳菜的美味。這些簡單的烹調方式不僅能保留紅鳳菜的營養價值，還能讓這種營養豐富的蔬菜更加美味可口，增添餐桌上的健康選擇。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／廖欣儀營養師
