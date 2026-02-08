紅麴、丹參都上榜！ 醫列4中藥背後致命禁忌：用錯就是毒

醫師楊智鈞示警，如果已經在吃降血脂西藥（Statin類），就不要再吃紅麴保健品，混著吃等於「藥量加倍」。 （圖／翻攝自臉書／俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人）

大陸上海一名35歲男子，因血糖偏高、控制效果不佳，便在網路上購買中藥「附子」，並用熱水沖泡飲用，沒想到出現急性中毒，最終呼吸心跳驟停，送醫不治身亡。對此，心臟外科醫師楊智鈞提醒，中藥雖天然，但不代表無毒，如果食用方式錯誤，就會直接吃下毒素，像是丹參、三七、紅麴、黃耆等中藥材，若隨便自行服用或與西藥併用，恐引發致命風險。

楊智鈞在臉書粉專發文表示，日前有新聞報導，有一名男子為了降血糖，自行網購中藥材熬煮服用，結果中毒身亡，而奪走其性命的，正是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手的「附子」（烏頭鹼）。

楊智鈞示警，「附子」若沒有經過專業的「炮製」與長時間煎煮去毒，它含有的烏頭鹼會直接攻擊心臟，導致嚴重的心室顫動（Ventricular Fibrillation），簡單來說就是讓心臟亂跳到停擺，「『天然』不代表『無毒』。中藥也是藥，用錯了就是毒。」

對此，楊智鈞點名4種中藥材，雖然在現代藥理研究中被證實對心血管有幫助，但也有「可能危險的使用禁忌」，務必要特別注意：

1、丹參（Salvia）

楊智鈞指出，現代研究發現，「丹參」能擴張冠狀動脈、增加血流量，並具有抑制血小板凝集的功效，對於循環不好的病人來說，就像是血管的清道夫。要注意的是，如果正在服用「抗凝血劑」如脈化寧錠（Warfarin）、可邁丁錠（Coumadin），就絕對不能私自大量服用「丹參」，否則可能導致凝血功能被過度抑制，引發嚴重內出血甚至腦出血的風險，術前一週務必停用。

2、三七（Panax notoginseng）

楊智鈞提到，很多人把「三七」跟人參搞混，但它最獨特的地方在於「雙向調節」，既能止血，又能化瘀。「三七」含有豐富的三七皂苷，能降低心肌耗氧量、擴張血管，對於血管壁脆弱、或是擔心術後瘀腫的族群，是很好的修復材料。不過，「三七」分「生、熟」兩種，效果天差地遠，如果直接吃生三七粉，可以活血化瘀，預防血管堵塞（適合三高族群）；燉煮過後再吃，則變成補血（類似當歸），活血力大減。由於「三七」活血作用太強，孕婦應禁用，否則恐動胎氣。

3、紅麴（Red Yeast Rice）

楊智鈞表示，紅麴中的有效成分Monacolin K，其化學結構與西藥的降血脂藥（Lovastatin）幾乎一模一樣，能夠有效降低壞膽固醇（LDL）。然而，如果已經在吃降血脂西藥（Statin類），就不要再吃紅麴保健品，由於兩者機轉相同，混著吃等於「藥量加倍」，會大幅增加橫紋肌溶解症與肝腎損傷的風險。此外，網購來路不明的紅麴，若發酵不當會產生「橘黴素」（Citrinin），可能直接傷腎。

4、黃耆（Astragalus）

楊智鈞說，中醫認為靜脈曲張常因「氣虛下陷」，導致血液無法回流，而「黃耆」能「補氣升陽」，在現代應用上能幫助消水腫、促進機體代謝，對於覺得腿重、心臟無力的靜脈曲張患者，就能提供向上的推動力。不過，當身體有發炎反應，如感冒、發燒、喉嚨痛，或是傷口紅腫熱痛、蜂窩性組織炎時，就不該吃「黃耆」，因為這時候補氣，等於是把細菌（邪氣）毒素促發，會讓發炎更嚴重。

