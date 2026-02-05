紅鼻子的魔法 照亮康復長路
在冷冰冰的病房裡，一個紅鼻子，卻能帶來溫暖的改變。台灣一份針對「紅鼻子醫生」的研究指出，這些專業醫療小丑不只逗孩子笑，還能有效減輕住院病童的焦慮與壓力，連接受癌症治療的青少年也明顯受益。紅鼻子醫生透過音樂、遊戲與即興互動，陪孩子度過治療的艱難時刻，也讓家屬與醫護人員的緊繃情緒得到舒緩。這個成立於2017年的公益團體，引進國際專業培訓制度，目前已走進全台15家醫院，用笑聲和陪伴，為醫療現場注入更多人情溫度，也讓友善醫療有了最真實的樣貌。
一對打扮得跟時下年輕人沒有兩樣的男女，拖著行李箱走出火車站。接下來，他們將到花蓮慈濟醫院，進行一項特別任務。行李箱一打開，鮮豔的花帽和變裝道具映入眼簾。楊柏煒對著鏡子熟練地化妝打扮，為即將走進病房的演出做好準備。
「平常也是在做劇場表演的，都是以操偶，跟小丑默劇比較多一些，(紅鼻子醫師)協會剛好，要來南部拓點 所以就覺得，這是一個滿不錯的機會。」
紅鼻子醫生 七七：「嗨 大家好，我是紅鼻子醫生七七，一二三四五六七的七，這個身上有很多花的就是我。」
大女孩張閔淳，另一個身分，是劇場演員。
「(劇團)它有開小丑的課程，我去上了之後，就非常喜歡小丑，這個演出的方式 後來就知道，有紅鼻子醫生這個工作，所以後來就在因緣際會之下，我就報名參加。」
紅鼻子醫生 上上：「哈嘍 我是紅鼻子醫生上上，可以看到這裡 是往上的上，掰掰。」
「好我們準備好了，OK 這邊。」
變裝完成，兩人粉墨登場，但不是立刻走進病房，而是展開遊行，護理師也跟著加入，歡樂的隊伍一路延伸，讓病房裡的孩子在笑聲中放下心防，不會感到突兀。
「叮叮噹 叮叮噹，鈴聲多響亮。」
紅鼻子醫生副秘書長 王頌儀：「在全台灣目前為止，總共服務了15家醫院，上線的小丑醫師，總共有37位 他們要經過，將近一年的培訓課程之外，還要進入到醫院去進行實習，通過考核之後，才能夠進入到醫院服務。」
紅鼻子醫生副秘書長 王頌儀：「除了本身會受到，小丑的藝術訓練之外，還會有醫療方面 ，醫學方面的培訓，像是他們要認識青少年心理學，還有一些醫療照護，甚至要了解 ，在病房會遇到哪一些儀器，還有癌症的一些狀況，等於是用一種跨領域的學習，除了藝術方面 他們也要，學醫學方面的知識跟內容。」
「啊 在這邊。」
原本安靜、帶著一點冷清的病房，在笑聲與陪伴當中，慢慢熱鬧起來，紅鼻子醫生故意出糗，只為換來一張笑臉。原來，沮喪也能被溫柔接住。
「小丑有趣的地方就是在於，我們所感受到負面的東西，用一個好玩的方式呈現出來，或許觀眾在看到的時候，他看到小丑的失敗，小丑失敗了會有很沮喪的情緒，或許觀眾就會知道，這個失敗是被允許的。」
紅鼻子醫生承載的不只是歡樂，也承載著生命最深刻的告別。每一次的陪伴，都是想讓笑容留在最後一刻。
「我最近一次在去台東馬偕的時候，剛好就陪到了一個，他已經拔管的小朋友，我那個時候，有一個很強烈的感受，就是 我現在是陪著他，握著他的手 陪他走最後一段，我就是一直唱歌，那時候就有一種(感覺)，那首歌我其實可以一直唱，永遠都不想停。」
在病房裡，他們不只帶來笑聲，也帶來勇氣與力量。紅鼻子醫生用幽默和細心，接住焦慮與病苦，每一次的演出，都悄悄把愛留在孩子心裡。
