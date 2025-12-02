紅龜粿成共同記憶！金曲歌后邱淑蟬跨3時區連線創作 秒變方大同粉絲會

Jacq Teh 鄭寶欣（左起）、Van Lefan 樂凡、邱淑蟬在「雙口呂文化廚房」赫然發現不論海內外都有關於粄食的文化記憶。Jade Music Fest提供

金曲、金音雙料得主邱淑蟬攜手獲加拿大朱諾獎（Juno Awards）的Jacq Teh 鄭寶欣、美國州際音樂獎得主HoNi好日、旅居溫哥華的跨領域藝術家Van Lefan 樂凡，共同推出跨國多語單曲〈定定仔行 Steady as You〉。作品橫跨3個時區、耗時7個月，以英語、台語、客語與福建話書寫女性家族記憶。

邱淑蟬首張專輯《繭的形狀》奪下金曲獎「最佳客語專輯」及金音獎「最佳民謠專輯」。現代客家民謠樂團 HoNi 好日以主唱憶慈、吉他手美帆、大提琴手之之為核心，風格細膩溫暖，曾以單曲〈老屋〉獲美國州際音樂獎「最佳民謠單曲」。

鄭寶欣出生於多倫多，父親來自緬甸、母親來自越南，作品曾獲朱諾獎「最佳聲樂爵士專輯」。Van Lefan 樂凡則是橫跨聲音、舞蹈、劇場與視覺藝術的多領域創作者，活躍於國際藝術節舞台。

成長背景橫跨台灣與加拿大 從「紅龜粿」找到共同語言

四位創作人的首次見面，是在加拿大華語音樂節 Jade Music Fest在台灣舉辦的文化體驗活動，主辦單位帶她們前往桃園大溪「雙口呂 Siang kháu Lū 文化廚房」，在傳統三合院裡進行紅龜粿與粄食體驗。

四人一邊捏麵糰、包餡、蒸粄，一邊聊起家庭故事，發現雖然成長環境橫跨台灣與加拿大，「米食與廚房」卻是亞裔家庭裡高度共通的記憶座標。邱淑蟬分享了在客家文化中，不同的粄有不同的意義，其中家族在阿嬤過世時製作的「映崗粄」，連雙口呂的老闆都感到好奇！

Jade Music Fest 首唱〈定定仔行〉，左起：好日大提琴手之之、邱淑蟬、好日主唱憶慈、Van Lefan 樂凡、Jacq Teh 鄭寶欣、好日吉他手美帆。Cale Tian 提供

大家也分享各自家族裡女性長輩的故事，發覺上一代女性往往沒有能自由選擇的權利，卻默默撐起整個家庭。對比之下，她們深刻意識到自己這一代的幸運：「我們都是家族裡第一代，能選擇人生、自由創作、自由追夢的女性。」成為了〈定定仔行〉最初的靈感。

四城市四語言接力創作 創作視訊會議變大型語言派對

創作過程幾乎全程透過線上進行，跨越台北、高雄、溫哥華、多倫多四個城市。大家經常在一句話裡切換語言，常常講到一半停下來互問：「欸，我剛剛是在講哪一種語言？」憶慈笑說：「樂凡是語言小天才，幫大家把四種語言接起來！」鄭寶欣也分享創作中的趣事：「有次大家正在寫副歌，突然發現旋律好耳熟，下一秒視訊裡就有人哼出方大同〈愛愛愛〉，然後我們就一起大合唱！」讓線上會議瞬間變成歌迷大會。

邱淑蟬、鄭寶欣、HoNi好日與樂凡四人在溫哥華合體拍 MV，場景選在樂凡男友的公寓，也正是她平常跟大家開線上會議的地方。Laurah Photo提供

赴溫哥華合體拍 MV -18度低溫幸運遇極光大爆發

今年 11 月，四人在溫哥華 Jade Music Fest 活動前正式合體拍 MV，場景選在樂凡男友的公寓，也正是她平常跟大家開線上會議的地方。鄭寶欣說：「這是我們第一次在同一個空間裡唱歌，第一次聽到彼此的聲音合在一起，真的很感動。整個氛圍更像朋友聚會，我甚至忘記自己是在拍 MV！」

這趟加拿大旅程也留下許多難忘回憶。憶慈第一次看極光，就遇上罕見的「極光大爆發」；雖然氣溫低至 -18 度，她仍激動得忘了寒冷。她還聽說一對分手的情侶，在聽完 HoNi 好日的演出後深受感動，竟在她們離開溫哥華前夕復合，讓她又驚又喜。邱淑蟬則在旅途中研究加拿大小費文化到崩潰，忍不住直呼：「加拿大小費文化到底能不能出一本攻略？」



