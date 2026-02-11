紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

春節是親友團聚、共享美食的時刻，南投醫院指出，每逢年節過後，門診常見血壓、血糖與血脂飆升的個案，尤其是控制穩定的慢性病患者，卻因春節飲食過量而出現警訊，傳統年菜潛藏「高鹽、高糖、高油」三大陷阱，若不注意容易讓健康亮紅燈。

南投醫院營養師陳佳祺表示，烏魚子、香腸、臘肉及滷豬腳等加工或長時間滷製食品鈉含量高，攝取過多易造成水分滯留與血壓升高，對高血壓、心臟病與腎臟病患者尤其不利。紅龜粿、發粿、年糕、蘿蔔糕等應景點心多以糯米或精製澱粉製成，屬高升糖食物，易使血糖快速波動；炸年糕、炸蝦、紅燒蹄膀、獅子頭及佛跳牆等油脂含量高的料理，則是讓血脂與體重悄悄上升的主因。

廣告 廣告

陳佳祺指出，許多民眾以為「每樣只吃一點沒關係」，但在不知不覺中累積過量熱量與鈉含量，容易引發慢性病惡化。她建議，高血壓患者以新鮮食材為主，落實少油、少鹽原則，減少加工食品攝取，少喝湯、少沾醬，並多攝取蔬菜水果，有助穩定血壓；糖尿病患者應遵守個人飲食計畫，減少高糖食物，利用主食代換技巧，避免甜、鹹、油炸料理，維持定時定量進食，降低血糖劇烈波動風險；高血脂患者則可去皮吃肉、燉湯先去浮油，改用烤箱或氣炸方式，降低油脂負擔。

她強調，春節團圓的重點在於家人情感交流，而非大魚大肉。如果不慎吃多，也可透過下餐減量、增加活動量調整，假期多走路、多運動，既能享受年節美食，也能守住健康，安心平安過好年。

【看原文連結】

更多udn報導

遭小三控性侵、逼墮胎 長榮大學副教授認了

今年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

頂級名牌巧克力一條僅20元 網友狂掃家樂福

舊春聯、紅包袋別亂丟「這樣處理」不散財