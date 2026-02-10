紅、黃線臨時停車「打雙黃燈也沒用」 警曝規定：最高罰1200

巿區車位難尋，不少民眾為了方便，會在紅、黃線臨停，並打雙黃燈警示，但台中市交通警察大隊提醒，紅線全面禁止停車，違者可處300元以上、600元以下罰款；黃線雖可臨時停靠，但每日上午7時至晚上8時僅允許停留3分鐘，且必須保持隨時可駛離，否則打雙黃燈也沒用，違者將處600元以上、1200元以下罰款。

交通警察大隊表示，紅線全面禁止停車，違規者可依《道路交通管理處罰條例》處以300元以上、600元以下罰鍰；黃線則在每日上午7時至晚上8時禁止停車，雖彈性開放車輛可臨時停靠，但要打雙黃燈，且停留時間不得超過3分鐘，駕駛必須在車上，保持隨時可行駛狀態，違者將處600元以上、1200元以下罰款。

交通警察大隊指出，每日晚上8時至隔日上午7時，黃線可停車，若接送未滿7歲兒童或行動不便者上下車，不受3分鐘限制，如違規臨停在慢車道，將依個案具體情況裁處。

至於駕駛為了閃避違停車輛，逆向跨越雙黃線，交通警察大隊說，根據《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，在不得已的情況下，可優先以勸導方式處理，不予舉發，但駕駛人需注意對向來車，以避免逆向行駛引發事故。

被舉發的民眾，如有不服，交通警察大隊說，可在30日內向處罰機關陳述意見，或向地方法院行政訴訟庭提起訴訟，強調交通執法重點在於防制事故與維持道路順暢，駕駛人應遵守停車及臨停規定，共同維護交通安全。

