「紋化痕跡」文手文化展 重現排灣‧魯凱女性紋身文化的力量 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】「文身」作為南島語系民族重要的文化實踐之一，在排灣族與魯凱族的傳統社會中，不僅象徵身分、貞潔與社會地位，更承載族群對生命、信仰與女性角色的價值觀。惟自日治時期以降，受殖民統治、現代國家治理與社會觀感影響，傳統文身文化逐漸式微，甚至一度面臨失傳危機。

「紋化痕跡」文手文化展 重現排灣‧魯凱女性紋身文化的力量 - https://www.watchmedia01.com

《紋化痕跡：排灣‧魯凱女性文手文化藝術展》自2023年由臺南市政府與國立臺南生活美學館共同主辦，串聯原住民族文物館、札哈木文化會館與屏東縣來義、霧臺、泰武等地文化館舍合力完成，展覽內容聚焦排灣族、魯凱族女性文手文化，呈現其於部落社會中所承載的身分、倫理與儀式意涵，以及當代社會中族人對文身價值的再詮釋。展覽自啟動以來獲得社群與觀眾的高度關注，成為近年具代表性的原住民族文化主題展。

廣告 廣告

「紋化痕跡」文手文化展 重現排灣‧魯凱女性紋身文化的力量 - https://www.watchmedia01.com

「紋化痕跡」文手文化展 重現排灣‧魯凱女性紋身文化的力量 - https://www.watchmedia01.com

為延續文手文化的研究成果並深化其教育與推廣，原民會原住民族文化發展中心於今(6)日在臺灣原住民族文化園區文物館特展室推出《紋化痕跡：排灣‧魯凱女性文手文化展》，讓展覽回到文手文化的源頭之地。園區鄰近排灣、魯凱族群傳統流域，地理與文化上緊密相連，可望使觀眾更貼近文手文化的生活脈絡，並產生深層的文化共鳴與認同。

「紋化痕跡」文手文化展 重現排灣‧魯凱女性紋身文化的力量 - https://www.watchmedia01.com

原住民族文化發展中心長期輔導全臺地方原住民族文物館推動田野研究與策展發展。作為中央層級原住民族文化專責機構，本中心期藉此次展覽移展，推進手文文化的多層次敘事，強化公共文化教育功能，並建構中央與地方協作的實踐典範，為後續文化傳承與策展合作奠定持續發展的根基。