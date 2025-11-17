紋面阿嬤雕像 泥濘中重見天日

萬榮明利部落精神象徵「紋面阿嬤」雕像，重新呈現在族人面前。（花蓮縣政府提供）

記者林中行、張正量∕綜合報導

花蓮縣萬榮鄉明利部落受鳳凰颱風雨勢與土石流重創，精神象徵「紋面阿嬤」雕像日前被土石淹沒，十七日重現族人面前。

巨大的紋面阿嬤雕像已從泥濘中脫困，莊嚴慈祥的面容已清晰可見。縣長徐榛蔚感謝所有參與搶救的人員，承諾會持續進行周邊環境的復原工程，全力協助部落重建，讓紋面阿嬤的微笑成為鼓舞所有災民走出困境的力量。

花蓮縣萬榮鄉明利部落裡著名的精神象徵「紋面阿嬤」雕像，遭土石淹沒，令部落族人焦急萬分。(花蓮縣政府提供)

另外，遭洪水灌入的宜蘭蘇澳煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室停車場，有超過三十一輛車無法及時移出泡水。十一名受災住客委託律師發布聯合聲明，指控飯店未妥善履行防災義務，導致災情擴大，並計畫研擬集體訴訟。飯店方面則表示，正由第三方單位協助釐清責任，將承擔應負責任。

南方澳進安宮則將信徒捐贈的香油錢變成善款，捐贈二百萬元給蘇澳水患的受災戶，十七日由鎮長李明哲代表接受，感謝珊瑚媽的大愛。