「紋面阿嬤」重見天日！泥水淹沒部落 明利村精神象徵重生

受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲，滾滾泥水從堤防尾端缺口灌進萬榮鄉明利村，許多房舍遭泥流淹沒，部落精神象徵「紋面阿嬤」雕像也被土石及泥砂覆蓋，讓族人相當著急，縣府為此投入大量機具及人力搶災清淤，歷經2天終於讓「阿嬤」重見天日，完整重現世人面前。

坐落在萬榮鄉明利村馬太鞍聚會所前的「紋面阿嬤」大理石雕像，是當地部落入口的意象，也是地方的精神象徵，這次卻被馬太鞍溪暴漲的滾滾泥水淹沒，讓族人相當難過，位在高處避難所的居民每天也透過觀察雕像被水淹沒的高度判斷水位高低。

環保局災後立即啟動搶災工作，經積極協調與調集重型機具與人力，連續2日排除萬難不停趕工清淤，終於讓巨大的「紋面阿嬤」雕像從厚重的泥濘中脫困，雖然周遭環境仍是一片狼藉，堆滿被溪水沖刷下來的泥砂與土石，但「阿嬤」莊嚴慈祥的面容已清晰可見，彷彿默默守護著歷經風災的部落。

環保局指出，「紋面阿嬤」不僅是一件藝術品，更是部落文化的核心，見證太魯閣族的堅韌與傳承，這次搶救行動的成功，是對部落歷史的尊重，也是縣府對災後重建的決心展現，未來將持續進行周邊環境的復原工程，儘快還給部落乾淨、安心的生活空間。

縣長徐榛蔚也強調，縣府將全力協助部落重建，讓紋面阿嬤的微笑成為鼓舞所有災民走出困境的力量；萬榮鄉長梁光明則說，明利村土石掩埋狀況跟光復鄉不一樣，這裡幾乎都是石頭，較需要小型怪手、山貓投入清淤，今天傍晚前軍方及民間小型怪手山貓都會進到部落協助災後復原搶救的工作。

