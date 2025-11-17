鳳凰颱風重創花蓮萬榮明利部落，大量泥沙與土石流侵襲，象徵部落精神的「紋面阿嬤」雕像一度被覆蓋，終於在17日脫困！國軍進駐協助居民搬運家具、尋找重要文件，重型機具也持續清除泥石。馬太鞍溪堰塞湖水位雖已下降132.5公尺，但左岸仍有約1億立方公尺土砂堆積，相關單位密切監測中，以防範災情再次發生。

「紋面阿嬤」雕像終脫困！花蓮土石流肆虐 堰塞湖仍存隱憂。(圖／TVBS)

鳳凰颱風為花蓮萬榮明利部落帶來嚴重災情，大量泥沙與土石流侵襲村落，象徵部落精神的「紋面阿嬤」雕像一度被泥沙覆蓋，於17日終於脫困。目前重型機具持續在部落內清除大量泥石，國軍也進駐協助居民搬運家具並尋找重要文件。馬太鞍溪堰塞湖的水位已下降，但左岸仍有約1億立方公尺土砂堆積，相關單位持續監測，以防再次發生災情。

象徵部落精神的「紋面阿嬤」雕像一度被泥沙覆蓋。(圖／TVBS)

從空中俯瞰花蓮萬榮鄉明利村，淤泥已經比先前少了一些。受到鳳凰颱風帶來的強降雨和土石流影響，象徵部落精神的「紋面阿嬤」雕像已於17日白天從厚重的泥濘中脫困。部落居民面對家中滿是泥石的情況感到非常無奮，表示人力根本無法處理這麼多石頭，只能依靠大型機具來清理。

所幸國軍弟兄協助居民搬出櫃子，找到重要文件後立即用水進行清理。挖土機持續進行挖掘工作，根據17日早上7點的監測數據顯示，馬太鞍溪堰塞湖1湖區面積為8.0公頃，蓄水量達32.4萬立方公尺，自潰決以來水位累計下降達132.5公尺。

重機搶修工程黃老闆表示，目前已清出約6000立方的量體，兩公里的道路也已搶通約1公里。部落重要的聚會所預計於17日當天也能完成清理。除了挖土作業外，挖土機還協助吊掛貨櫃。花蓮萬榮鄉長梁光明也說，聚會所正由重機具進行清淤工作，住戶部分則由國軍弟兄協助。他感謝台灣民眾的愛心，但也指出明利村的情況與光復村截然不同，因此公所一直在婉拒民眾前往協助，擔心會有受傷的風險。

值得注意的是，在溢流口左岸還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面上，未來可能因地震或豪雨造成邊坡滑動，再次阻塞河道。相關單位正持續密切監測中，以防範可能發生的災情。

