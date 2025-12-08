納入0056新成分股 玉山金一度漲逾7%

▲擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近期大型ETF迎來換股潮，也因此帶動相關個股迎來強勁買盤，其中玉山金被元大高股息（0056）列為新成分股，推動玉山金今（8）日股價一度來到32.95元、上漲逾7.5%。

追蹤台灣高股息指數的ETF「0056」日前公布最新成分股調整名單，共新增玉山金、長榮航太及台灣大三檔，並剔除東元、中租-KY與臻鼎-KY。

消息引發市場預期，認為未來將有被動式基金的買盤必須進場，從而激勵了想提前「卡位」的資金進場，期望後續讓被動基金來「抬轎」。

此外，玉山金合意併購三商美邦人壽，雙方公告將於2026年1月23日同步召開股東臨時會，停止股票過戶日期則從12月25日至2026年1月23日。

玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。

根據玉山金公告，明年的股臨會將以實體方式進行，召開地點於自由廣場會議中心國際演藝廳；三商壽則公告股臨會將在位於台北市內湖區石潭路58號的總公司舉行。若股東以電子投票方式行使表決權，行使期間則為2026年1月8日至1月20日。

