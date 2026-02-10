納坦雅胡不開心! 8國聯合聲明＋英國也表態 川普說話了.....

以色列總理納坦雅胡。 圖 : 翻攝自 中國新聞網

[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡將訪問白宮，並與美國總統川普討論中東情勢與攻擊伊朗的計畫，不過，白宮官員當地時間 9 日稱，川普已明確表示，他不支持以色列吞併約旦河西岸。該官員稱，約旦河西岸局勢保持穩定有助於保障以色列安全，也符合川普政府推動實現地區和平的總體目標。

埃及、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯和卡達 8 國外長發表聯合聲明，強烈譴責以色列近期對約旦河西岸的非法擴張政策，重申以色列對巴勒斯坦被占領土不擁有任何主權。

此外，英國外交部 9 日發表聲明，強烈譴責以色列近期對約旦河西岸的擴張政策。聲明說，以色列安全內閣 8 日決定對有關約旦河西岸土地、執法及行政權力等進行重大調整，將損害推動和平與穩定的努力。

以色列多次在約旦河西岸展開軍事行動，炸毀杰寧 20 多棟建築。(資料照片) 圖：翻攝自以色列戰爭 X 帳號

聲明還說，英國立場一貫明確，即任何單方面改變巴勒斯坦地理或人口結構的企圖都是完全不可接受的，並且違反國際法。英方呼籲以色列立即撤銷這些決定，「兩國方案」仍是實現長期和平的唯一可行路徑。

持反對態度的還有聯合國秘書長古特雷斯。當地時間 9 日，古特雷斯通過發言人發表聲明重申，以色列在被佔領西岸（包括東耶路撒冷）的所有定居點及其相關制度和基礎設施均不具法律效力，公然違反國際法，包括聯合國相關決議。

以軍持續在加薩地區與約旦河西岸地區採取軍事行動，甚至以「反恐」為由擊斃了一名 14 歲巴勒斯坦少年。圖為在加薩走廊的以色列士兵。 圖：截自「x」@edrormba

以色列內閣 8 日批准一系列涉及巴勒斯坦約旦河西岸土地、規劃和行政權限的重要措施，包括取消此前禁止猶太人購買約旦河西岸土地的法律等。據悉，相關措施將進一步加強以色列在約旦河西岸的實際控制。

根據巴以 1993 年簽署的《奧斯陸協議》，約旦河西岸地區劃分為 A、B、C 三個區，其中 A 區由巴方控制，B 區由雙方共管，C 區由以方控制。

