納坦雅胡同意加入川普「和平理事會」 將監督加薩事務

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今天(21日)表示，已同意加入美國總統川普(Donald Trump)提出的「和平理事會」(Board of Peace)，此前其辦公室曾批評負責監督加薩的執行委員會成員組成，指未與以色列政府協調，且納入區域對手土耳其，違背以色列政策。

該委員會原本構想為由少數世界領袖組成，負責監督加薩停火計畫，但川普政府近來擴大其規模與角色，向數十國發出邀請，並暗示未來可能介入斡旋其他全球衝突。納坦雅胡改變立場加入，也可能使他與聯合政府內部分極右派盟友出現分歧。

目前已同意加入的國家包括阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、越南、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克與阿根廷；英國、加拿大、埃及、俄羅斯、土耳其及歐盟執行機構則表示已收到邀請，但尚未回覆。

納坦雅胡的宣布正值川普前往瑞士出席世界經濟論壇(World Economic Forum)之際。川普日前表示，和平理事會「可能」取代聯合國，引發爭議，法國則表態支持和平計畫，但反對成立取代聯合國的新組織。

根據停火協議，和平理事會旗下的加薩執行委員會將負責推動協議第二階段，包括部署國際安全部隊、解除哈瑪斯武裝，以及重建加薩並監督其日常治理。(編輯：陳士廉)