納坦雅胡應川普之邀見面 主因加薩停火協議第二階段執行困難

美國總統川普預計於美東時間12月29日，與以色列總理納坦雅胡會面，試圖為長期陷入僵局的加薩停火協議注入新動能。多名知情人士指出，雙方除將聚焦停火協議後續安排，也將全面交換對黎巴嫩真主黨及伊朗動向的安全評估，凸顯區域局勢高度連動的現實。



納坦雅胡日前證實，會談邀請來自川普，地點選在川普位於佛羅里達州的海湖莊園。納坦雅胡於12月22日公開表示，雙方預期將討論加薩停火協議第二階段的執行困難，以及伊朗與黎巴嫩相關安全威脅。對於此次高層會談，白宮並未回應媒體置評請求。

華府在三條戰線居中斡旋



華府近月持續在加薩、黎巴嫩與以伊緊張關係三條戰線居中斡旋。納坦雅胡指出，美方正推動在加薩建立一個過渡性治理架構，構想包括由巴勒斯坦技術官僚組成的行政機構，並搭配國際維安部隊進駐，以在戰後維持秩序並填補權力真空。

回顧協議背景，各方於去年10月同意川普提出的停火方案，核心條件包括以色列自加薩撤軍，換取哈瑪斯解除武裝並放棄對該飛地的統治。然而，協議執行過程屢遭阻礙，雙方互指對方嚴重違反承諾，使進入更具爭議性的第二階段談判困難重重。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上周表示，華府希望盡快讓川普計畫中設想的「和平委員會」及過渡政府到位，先行接管加薩治理，並在聯合國安全理事會於11月17日通過決議、授權部署國際維安部隊之前完成相關準備。

不過，現實情勢依然緊繃。哈瑪斯拒絕解除武裝，也尚未歸還最後一名以色列人質的遺體；以色列方面則表示，若哈瑪斯未能以和平方式繳械，將恢復軍事行動。隨著以色列部隊仍駐紮在約半數加薩領土，哈瑪斯亦被指正重新鞏固其在當地的控制力。

雖然整體戰鬥強度較先前下降，但衝突並未完全止息。自去年10月停火協議生效以來，以色列空襲已造成超過400名巴勒斯坦人死亡；加薩衛生官員稱，多數死者為平民。同期間，巴勒斯坦武裝分子亦造成3名以色列士兵喪生，顯示停火機制的脆弱性。

區域另一個不安定因素來自伊朗



在黎巴嫩方面，美國支持下於2024年11月達成的停火協議，終結以色列與真主黨長達一年多的交火。協議要求這個獲伊朗支持的什葉派組織逐步解除武裝，優先撤離靠近以色列邊境的河流以南地區。黎巴嫩政府宣稱，在年底前完成解除武裝目標已「接近達成」，但真主黨對繳械呼籲仍表現抗拒。

以色列則評估進展緩慢且不完全，並持續在黎巴嫩進行幾乎每日的空襲行動，稱此舉是為防止真主黨在戰後重建軍事能力。

區域另一個不安定因素來自伊朗。德黑蘭於去年6月與以色列爆發為期12天的衝突後，上週再度宣布本月第二次進行飛彈演習。納坦雅胡對外表示，以色列無意與伊朗正面對抗，但已密切關注相關動態，並計畫在會晤中與川普深入討論伊朗的軍事與區域行為。



責任編輯：許詠翔

