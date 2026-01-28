納坦雅胡扶植加薩民兵獵殺哈瑪斯! 專家：恐讓加薩再陷深淵

近期有消息稱，以色列疑似扶植反哈瑪斯的加薩民兵組織，透過「代理人」掃除哈瑪斯的殘餘勢力。有專家分析指出，這些民兵可能在失去以色列的支持後瞬間消散或潰敗，質疑以色列的相關行為可能再次讓加薩陷入深淵。 圖：翻攝自 騰訊網 時談有譯

[Newtalk新聞] 雖然以色列與哈瑪斯已經先後同意「加薩和平計畫」，但圍繞著猶太人與巴勒斯坦人間的衝突卻並未就此熄滅，雙方的矛盾情緒也遲遲未成功降溫。近期有消息稱，以色列扶植了一支反哈瑪斯的「加薩武裝民兵」，並透過該部隊持續獵殺哈瑪斯官員。有中國專家發起批評，認為以色列透過地方民兵發起「代理人戰爭」的做法，很可能再次將加薩局勢推入危險的深淵之中。

《騰訊網》國際專欄作者「時談有譯」指出，近期一段在加薩地區拍攝的影片在各大社交媒體平台上廣泛流傳，一名自稱侯薩姆．阿爾．阿斯塔勒 ( Hossam al-Astal ) 的武裝巴勒斯坦民兵手持槍械，宣稱其領導的民兵組織已於日前擊斃了汗尤尼斯刑警部門的負責人：馬哈茂德．阿爾－阿斯塔勒 ( Mahmoud al-Astal )，並強調該組織將繼續清除「敵人」。

以軍截獲埃及運往加薩走廊的武器。 圖：翻攝自Ｘ

「時談有譯」表示，雖然侯薩姆宣稱他領導的組織並未接受以色列軍方的軍事援助，僅透過以色列獲取「基本生存物資」，但有消息稱，以色列軍方會透過無人機，向加薩民兵組織提供支援、情報與醫療物資，對侯薩姆「僅獲得生存援助」的說法表示質疑。

「時談有譯」分析稱，扶植加薩民兵組織的行為，是以色列納坦雅胡政府在替代統治的政策失敗後推動的新策略，試圖透過培養具有作戰能力、對哈瑪斯仇恨深重、沒有政治背景且不具公眾號召能力的地方民兵武裝，應對加薩地區當前的治理真空。

加薩走廊目前有由以色列扶持、三組反對哈瑪斯的勢力集結。 圖：翻攝自 X

「時談有譯」指出，加薩民兵組織這種「任務導向型」的民兵有「缺乏獨立性」的特徵，「一旦資源供給被切斷，就可能當場瓦解或潰敗」，認為該組織與以軍在 20 世紀末於黎巴嫩扶植的「南黎巴嫩軍」具備高度的相似性。「時談有譯」表示，如果以色列在達成目標後，以對付「南黎巴嫩軍」的方式對待加薩民兵組織，這批親以的巴勒斯坦民兵將可能隨時被以色列拋棄，並在後續引發掠奪居民、援助物資的爭議。

面對加薩民兵組織可能帶來的威脅，哈瑪斯持續透過滲透反制的方式蒐集相關資訊並在掌握民兵組織行動路徑、聚集點等關鍵情報後，直接對其發起打擊。「時談有譯」也透露稱，加薩民兵組織公開發布的貼文、影片也可能成為哈瑪斯反擊的線索，「許多準備長期活動的民兵組織都是因為類似的行為，遭到哈瑪斯的致命打擊」。

哈瑪斯成員仍然不願放棄武裝。 圖:翻攝自X帳號@Israelwaronhama

「時談有譯」也提出警告，強調在加薩和平協議的規範下，巴勒斯坦武裝勢力都必須「解除武裝」，推測在和平協議第二階段實施後，加薩民兵組織可能迅速遭到以色列「拋棄」，被迫面臨「留下來被逮捕或處決」以及「逃離並加入以軍」的抉擇。

另外，「時談有譯」認為，加薩民兵組織可能在隨時被遭到拋棄的情況下，優先選擇自身利益反噬支持者，反對以色列造成危害。「時談有譯」總結稱，「這群加薩民兵的未來，並沒有掌握在自己的手中，他們的現在，也已被一場並非自己選擇的戰爭吞噬」。

