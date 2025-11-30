納坦雅胡正式申請總統特赦 宣稱這有助以色列團結

2025年10月13日，以色列總理（左）納坦雅胡在以國國會發表演說，美國總統川普在旁聆聽。路透社



遭到貪腐官司追訴的以色列總理納坦雅胡，週日（30日）正式向以色列總統申請特赦。納坦雅胡聲稱，赦免對他所有的貪腐追訴，能幫助以色列團結，撫平社會分裂。

身為以色列任職時間最長的總理，納坦雅胡一直否認這些賄賂、詐欺和背信的指控。他的律師在週日給總統赫佐格辦公室的信中表示，納坦雅胡仍然相信法律程序最終將會證明他完全無罪。

但是，信中寫說，針對他的刑事訴訟加深了以色列社會分裂，結束審判對於國家和解至關重要。信中還寫道，在納坦雅胡試圖治理國家期間，日益頻繁的庭審「負擔沉重」。

配合這封特赦求情信的發出，納坦雅胡釋出聲明影片聲明。他強調自己多次透過選舉贏得民眾信任，並表示：「我被要求每週出庭作證三次……這是一個不可能的要求，任何其他公民都沒有被要求如此。」

他說：「我的律師今天已向總統發出特赦請求。我期望所有希望國家好的人都能支持這一行動。」

以色列總統辦公室週日稍早宣布已收到該請求，並公開了律師的信件。以色列總統府表示，將徵求司法部意見後，由總統的法律顧問進行諮詢，依法做出裁決。

目前納坦雅胡的政治盟友牢牢控制政府各部門，司法部長李文（Yariv Levin）就是納坦雅胡的親密盟友。

納坦雅胡的長年好友，美國總統川普先前已公開要求赫佐格特赦納坦雅胡，川普表示納坦雅胡是戰爭英雄，沒有犯罪，不該受到這樣的待遇。

但根據以色列法律，總統特赦必須由被告的當事人，或者被告的親友提出，其他外人無權代為申請特赦。

在以色列，傳統上特赦只在司法程序結束、被告遭到定罪後才會授予。納坦雅胡的律師則辯稱，當涉及公共利益時，總統可以提前進行干預，例如本案中是要治癒國家分歧，加強國家團結。

反對派領導人拉皮德（Yair Lapid）在一份聲明中表示，納坦雅胡不該在未承認有罪、未表達悔意、且未立即退出政壇的情況下獲得特赦。

