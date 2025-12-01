納坦雅胡求以色列總統特赦 反對黨批踐踏司法獨立
面對纏訟多年的貪腐案，以色列總理納坦雅胡過去始終堅稱自己清白，誓言在法庭上證明無罪；不過最近卻突然態度大轉彎，已正式向總統赫佐格提出特赦請求，他強調特赦是為了公共利益，持續纏訟不利於國家治理。
以色列總理納坦雅胡表示，「無論過去和現在，我都希望能走完法律程序，直到所有指控被徹底撤銷，但出於安全、政治現實以及國家利益，都我們得另闢蹊徑。」
示威民眾身穿橘色囚衣，還有人帶上納坦雅胡跟總統的面具，象徵被特赦的權力核心；納坦雅胡特赦請求引爆反對陣營跟民眾批評，聚集在總統赫佐格私人住所外抗議。
示威民眾布絲勒批評，「納坦雅胡要求的不是赦免，而是徹底取消對他的審判，卻不願承擔任何責任，不願為他如何撕裂這個國家，以及最終如何導致10月7日那場大屠殺付出代價。」
示威民眾擔心，一旦開了特赦先例，將向社會傳遞權力者凌駕法律的危險訊號。總統府則回應，會在取得各方法律意見後，負責任且真誠地審議此案，凸顯這項特赦申請在以色列憲政史上的特殊性。
以色列法律學者施努爾分析，「正因如此，總統此時赦免納坦雅胡代表總統干預政治，影響選舉年的潛在結果，這將對以色列總統超脫政治以外的地位造成重大挑戰。」
在學界與法律圈眼中，這不只是一起個案，而是關乎以色列整體憲政架構的關鍵時刻。外界也關注美國總統川普先前在以色列國會公開呼籲總統特赦納坦雅胡，甚至寫信施壓；如今特赦聲請正式送達，總統赫佐格怎麼回應，不只牽動以色列朝野權力平衡，也將成為國際社會檢驗以色列民主與法治的一道關鍵試題。
