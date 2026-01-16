納坦雅胡請求川普延後對伊打擊? 白宮證實有通話 拒絕透露內容
[Newtalk新聞] 美國《紐約時報》當地時間 15 日援引一名美國高級官員的消息披露稱，以色列總理納坦雅胡請求美國總統川普推遲任何可能對伊朗發動的軍事打擊計畫。白宮同日證實雙方於週三（14日）通話，但並未透露具體談話細節。
就在通話同一天，川普 14 日稱他從「非常重要的訊息源」處獲悉，伊朗國內「殺戮已經停止」。報導認為，這一表態似乎顯示，川普正在放棄可能對伊朗發動的軍事打擊這一計畫。不過，報導同時提到，川普在去年 6 月也曾釋放過類似模糊信號，而當時他幾乎已決定下令對伊朗發動攻擊。
在《紐約時報》爆料這一消息後，以色列《第12頻道》報導稱，經過在基里亞軍事總部連夜進行的一系列磋商後，以色列已告知美國，目前並未推動發動打擊行動，但將支持美方作出的任何決定。報導還稱，美、以正保持每日磋商，並補充說，美國國務卿盧比歐週三也與納坦雅胡通話，這已經是 6 天內的第 3 次通話。
然而，一名美國高級官員週三表示，川普並未放棄其軍事指揮官近幾天提出的軍事選項，是否下令發動攻擊，將取決於伊朗安全機構下一步如何應對國內大規模抗議活動。
白宮新聞秘書萊維特當地時間 15 日稱她不會在未經總統本人明確批准的情況下透露二者談話細節，她稱 : 「總統及其團隊正在密切關注事態發展，所有選項都仍在考慮之中。」以色列總理辦公室未就此發表評論。
另據《以色列時報》等媒體報導，一名海灣阿拉伯國家官員稱，卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和埃及過去幾天一直敦促川普政府不要對伊朗發動攻擊。該官員表示，過去 2 天裡，這些國家的高級官員不斷致電美國官員，傳達這一立場，並告知美方，美軍的打擊可能引發更大範圍的地區衝突。
