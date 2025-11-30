納坦雅胡貪污案纏身 正式提請以色列總統赦免

以色列總理納坦雅胡長期面臨貪污案審判，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）的辦公室29日表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已正式提出請求，希望總統赫佐格能赦免他，「總統將以負責且誠實的態度審視這項請求」。

以色列總理納坦雅胡（左）長期面臨貪污案審判，以色列總統赫佐格（右）（Isaac Herzog）的辦公室29日表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已正式提出請求，希望總統赫佐格能赦免他。（資料照／Ilia Yefimovich／Getty Images）

納坦雅胡否認多項貪污指控，並已提出無罪答辯。美國總統川普曾致函赫佐格，敦促他赦免納坦雅胡。

赫佐格的辦公室今天指出：「總統辦公室知悉這項非比尋常的請求，其影響甚大。在收到所有相關意見後，總統將以負責且誠實的態度審視這項請求。」

納坦雅胡未立即針對總統辦公室的談話置評要求作出回應。