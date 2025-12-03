納坦雅胡貪腐案開庭! 罵檢方證據如「麵包屑」 稱赦免才符公眾利益

以色列總理納坦雅胡。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 以色列《耶路撒冷郵報》報導稱，該國總理納坦雅胡 1 日在特拉維夫地方法院出席其涉貪腐案聽證會。聽證會開始時，他的律師哈達德請求法官取消原定於 2 日舉行的聽證會，理由是與「政治及安全議程衝突」。法官同意了這一請求，但同時將原定於 3 日舉行的聽證會時長延長。

在 1 日的聽證會上，納坦雅胡面對檢方質問顯得十分惱怒，指責檢方浪費法庭時間，糾纏於「謊言和瑣碎細節」。

他否認檢方的核心指控，稱自己從未為以色列貝澤克電信公司提供監管便利，也從未指示媒體對其本人及妻子進行有利報導。庭審結束時，法官提醒納坦雅胡，即便檢方證據僅如「麵包屑」般微小，仍可作為有效證據。

廣告 廣告

2020 年初，以色列檢方以涉嫌受賄、欺詐和違背公眾信任 3 項指控正式起訴納坦雅胡。耶路撒冷地區法院要求他自 2025 年 11 月起，每週三次出席貪腐案聽證會。11 月 30 日，納坦雅胡已向以色列總統赫爾佐格提交赦免請求。其律師團隊辯稱，每週 3 次出庭妨礙其履行總理職責，赦免可能符合公眾利益。

美國總統川普也不斷替納坦雅胡求情，希望以色列總統對納坦雅胡進行特赦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

下令「二次打擊」殺光倖存者? 海格塞斯急辯解 共和黨人多稱「不清楚」

28點和平談判觸礁! 烏不割讓領土、俄不停火 白宮想出「繞過烏克蘭」毒計.....