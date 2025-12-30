納坦雅胡送大禮！川普獲頒「以色列獎」 嗆哈瑪斯不繳械將付慘痛代價

編譯曾宜婕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡於29日在川普位於佛羅里達州的海湖莊園會面。據CNN報導，雙方皆認為此次會面「非常有成效」，川普甚至直言「完全不擔心」以色列推進第二階段和平的進程，納坦雅胡也公開聲明將把「以色列獎」（Israel Prize）頒發給川普，成為少數非以色列公民得獎者。

此外，川普也重聲，哈瑪斯必須在短時間內解除武裝，否則將會「付出慘痛的代價（hell to pay）」，甚至強調不用以色列動手，其他國家支持停火的國家將會消滅哈瑪斯。

雖然川普和納坦雅胡認為和平「有進展」，但加薩人道危機仍日益嚴重，自停火協議生效以來，以色列沒有停止攻擊，救援組織也持續呼籲國際對以色列施壓，讓物資得以進入加薩地區。

納坦雅胡和川普在佛羅里達州會面。（圖／翻攝自X平台 @CalltoActivism）

川普將獲頒以色列和平獎

自詡為和平使者的川普過去總抱怨他不是諾貝爾和平獎得主，在這次會談中，納坦雅胡公開聲明決定將2026年「以色列和平獎」頒發給川普，成為少數非以色列公民得獎者，這個獎項是授予以色列人民的最高榮譽，頒獎典禮於每年以色列獨立紀念日在耶路撒冷舉行。

以色列官方表示這個獎項是為了表揚川普「對於猶太人的特殊貢獻」，包含將美國大使館搬至耶路撒冷、承認以色列併吞戈蘭高地、川普在第一任期廢除伊朗和協議，以及解救在加薩的以色列人質。

川普有資格獲獎嗎？

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）29日報導，根據以色列和平獎規定，川普因非國家公民，資格不符其實不太可能獲獎。但第13條公告：「候選人必須是以色列公民且於被提名前需在國內居住超過3年，但以色列僑民或對猶太人有特殊貢獻者不受此規則限制。」

在歷史上只有極少數的非以色列公民獲獎，其中一位是印度指揮家祖賓．梅塔（Zubin Mehta），他於1991年獲獎，為以色列愛樂樂團（Israel Philharmonic Orchestra）工作超過50年，直至2019年退休。

加薩人道危機仍不見轉機

川普和納坦雅胡自認和平有進展，加薩的人道危機卻依然嚴重。據半島電視台29日報導，在經歷冬季暴風雨後，當地居民的帳篷淹水、臨時營地被淤泥掩埋。在以色列猛烈空襲加薩後，許多建築被夷為平地，多數居民只能住在帳篷內。此外，大雨帶來的汙水也讓當地疾病和病菌傳播更嚴重。加薩官方數據統計，12月就有15人死於失溫，其中甚至包含嬰兒。

即使停火協議生效後，以色列仍持續攻擊加薩走廊，已經有逾414名巴勒斯坦人身亡，超過1100人受傷。物資也遭以色列阻擋難以進入，目前物資送達的總量也遠不如當初承諾的數量。

