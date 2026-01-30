納塔彭有望成泰國新總理？最新民調人民黨大幅領先

【看見泰國 VisionThai】距離2月8日泰國大選不到兩週，最新民調顯示在野的人民黨(People's Party)及其領袖納塔彭(Natthaphong Ruengpanyawut)持續擴大領先優勢。多項民調一致顯示，人民黨支持度穩定在30-40%之間，而現任總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)領導的泰自豪黨(Bhumjaithai)則出現下滑，為泰黨(Pheu Thai)支持度回升躍居第二位。

根據泰國皇家大學聯盟(Rajabhat Poll)1月19至25日針對全國11,700名選民的調查，人民黨在政黨比例代表選票中獲得38.8%支持，穩居第一。為泰黨上升5.4個百分點至17.9%躍居第二，自豪黨則下滑5.7個百分點至15.6%降至第三。

廣告 廣告

在總理人選方面，納塔彭獲得39.2%支持，較去年12月大幅上升6.7個百分點，遠超為泰黨約查南·翁沙瓦(Yodchanan Wongsawat)的15.9%和阿努廷的15.2%。阿努廷的支持度較上次調查下滑9.2個百分點，約查南則上升7.5個百分點。民主黨(Democrat Party)領袖、前總理艾比希(Abhisit Vejjajiva)獲得9.1%支持。

稍早進行的其他民調也呈現相同趨勢。國家發展管理學院(NIDA)1月初的調查顯示人民黨獲得30.4%支持，納塔彭在總理人選上獲得24.76%支持，較上月的17.2%大幅回升。宣杜喜大學(Suan Dusit)的民調也顯示人民黨以34.2%領先，納塔彭獲得32%支持排名第一。

納塔彭支持度的回升格外引人注目。他的支持度曾從2025年初的31.48%下滑至第四季度的17.2%，但近期已明顯回升。分析人士認為，隨著選戰進入最後階段，都市選民的關注點可能從去年12月柬埔寨邊境衝突期間的民族主義情緒，重新轉向人民黨主張的改革議題，包括警察改革、司法改革和反貪腐措施。

相對的，阿努廷在邊境衝突期間曾因民族主義情緒高漲而支持度攀升，但最新民調顯示這股動能可能正在消退。

民調也顯示選民的政治參與日趨成熟。71.6%的選民表示會在選區議員和比例代表議員投票中選擇同一政黨，70.9%已明確記住將投票的政黨和候選人號碼。在政策優先順序上，52.9%的受訪者認為經濟政策最重要，反映民眾對生活成本的關注。此外，67.8%的受訪者支持修改憲法。

納塔彭在臉書回應表示：「如果人民黨獲得授權組建政府，民眾信任我們。我們已準備好將選票轉化為政府組建，並實現切實的改變。」

然而，儘管人民黨在民調中領先，政治觀察家指出，由於泰國選區層級的地方勢力影響，自豪黨在地方的動員能力可能讓其實際席次優於民調表現。部分專家預估自豪黨可能獲得約140至150席，成為國會最大黨。（延伸閱讀：2026泰國總理之爭：保守派、改革派、塔克辛家族三路對決）



核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖