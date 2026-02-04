納塔彭談泰國大選喊給我4年 改革非全推倒重來

台泰時報報導，泰國人民黨黨魁兼總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）3日接受媒體專訪時表示，外界指控人民黨煽動社會對立並不符合事實，黨的立場始終是提出對未來泰國社會的願景，而非製造分裂。

納塔彭指出，人民黨所倡議的是一個更平等的社會，包括讓民眾能享有更好的教育體系與醫療照護。他坦言，部分人士對人民黨主張的結構改革感到憂慮，擔心會全面推翻既有制度，但實際上，人民黨並非「全部推倒重來」，凡是行之有效的制度都會予以保留，不合理之處才會加以修正。

談及本次大選氛圍，納塔彭表示，過去被視為偏向保守陣營的選民，近期開始公開表態支持改變，希望在兩張選票上都投給人民黨，原因在於不願再延續舊有政治模式。他認為，這反映出整體政治環境已出現轉變，社會對改革的期待逐漸擴大。

納塔彭進一步呼籲選民，給人民黨一次完整執政4年的機會，讓團隊能在制度內推動改革。他強調，若人民黨執政後表現不佳，下屆選舉民眾可選擇不再支持，這正是民主制度的核心精神。

他最後重申，人民黨願意接受民意檢驗，並承諾若有機會執政，將致力改善政治運作，讓泰國回到穩定且具前瞻性的發展軌道；反之，若未能兌現承諾，人民黨也應承擔政治責任。 (編輯:柳向華)