《納尼亞傳奇》4兄妹20週年重聚！ 重現「經典長椅照」網哭：我的童年回來了

《納尼亞傳奇：獅子、女巫與魔衣櫥》2005年12月上映，成為當年最賣座的奇幻片之一。（翻攝IMDb）

電影《納尼亞傳奇：獅子、女巫與魔衣櫥》（The Lion, the Witch and the Wardrobe）迎來上映20週年，當年飾演「佩文西4兄妹」的演員及導演合體，重現20年前的片場長椅照，掀起全球粉絲滿滿回憶。

神還原20年前合照！ 掀起影迷滿滿回憶殺

在《納尼亞傳奇》飾演小妹「露西」的英國演員喬基亨莉（Georgie Henley）10日在IG分享與片中的大哥「彼得」威廉莫斯里（William Moseley）、大姊「蘇珊」安娜帕波維爾（Anna Popplewell）、二哥「愛德蒙」史肯達凱恩斯（Skandar Keynes），以及導演安德魯亞當森（Andrew Adamson）重聚的照片。照片「神還原」20年前他們擠在長椅上的模樣，不論姿勢、表情都與當年如出一轍。

《納尼亞傳奇》4兄妹與導演安德魯亞當森（左一）2005年在片場的長椅上合照。（georgiehenley IG）

《納尼亞傳奇》4兄妹與導演和樂共聚，一同慶祝電影上映滿20週年，「神還原」當年的經典照片。（翻攝georgiehenley IG）

亨莉發文：「20年了！我們在8月、安德魯到倫敦時，一定要重拍這張照片。我真的不知道該怎麼用言語形容，只能說，謝謝安德魯創造了真實的魔法，讓我們成為其中的一部分。也謝謝所有像我們一樣熱愛這部電影的人。我們真的太幸運、幸運到超乎想像！」

網友們看了超感動，紛紛留言：「你們是我的童年！我以後一定也要讓我的孩子看這系列」「想像一下你只是去吃個飯，結果看到整個《納尼亞傳奇》演員團欸」「祝我最喜歡的童年電影和演員們 20 週年快樂」「天啊我們終於又看到史肯達了！」「曾經的國王與皇后，永遠的國王與皇后」「竟然已經過20年了？我還記得小時候在電影院看時整個被震撼到。音樂也超棒！謝謝你們帶給我們的所有魔法，長大後它依然是我最喜歡的電影之一」。

續作票房走下坡？ 《納尼亞》的故事又要重啟？

《納尼亞傳奇：獅子、女巫與魔衣櫥》改編自C.S.路易斯的經典奇幻小說。故事背景設於二戰期間，4兄妹被送往鄉間的莊園避難，最小的妹妹露西意外在屋內一個老舊衣櫥後方，發現通往魔法世界「納尼亞」的入口。隨後彼得、蘇珊與艾德蒙也進入納尼亞，4兄妹必須與由連恩尼遜（Liam Neeson）配音的「獅王亞斯藍」，對抗蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）飾演的邪惡白女巫。

《納尼亞傳奇》4兄妹與導演安德魯亞當森久違合體。（翻攝georgiehenley IG）

該片在2005年12月上映，全球票房高達7.45億美元，成為當年最賣座的奇幻片之一。4位主演之後陸續參演續作《納尼亞傳奇：賈思潘王子》（Prince Caspian）與《納尼亞傳奇：黎明行者號》（The Voyage of the Dawn Treader），但在第3集中彼得與蘇珊的戲份已大幅縮減。儘管《納尼亞傳奇》系列前期強勢，但續集票房與評價漸走下坡，加上第4部作品長年卡關，原系列最終被擱置。

目前Netflix正製作全新重啟版本，由《芭比》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導《魔法師的外甥》（The Magician's Nephew），預計明年假期推出。新卡司包括艾瑪麥基（Emma Mackey）、丹妮絲高夫（Denise Gough）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與凱莉墨里根（Carey Mulligan），甚至傳出梅莉史翠普（Meryl Streep）可能為獅王亞斯藍獻聲。

