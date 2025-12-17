納斯達克上市滿雙月！多項成果秀利多 奧丁丁股票回購展信心

財經中心／師瑞德報導

上市滿兩個月的奧丁丁（OWLS）宣布全球支付基建大躍進，聯手 Visa 與 Circle 讓跨境匯款與 USDC 清算觸及40國。隨企業需求爆發，營運步入成長期，董事會更霸氣核准「股票回購計畫」強力護盤。執行長王俊凱強調，公司將持續優化資本效率，以實質成長與回饋方案守護長期股東權益。（圖／奧丁丁提供）

在美國納斯達克掛牌上市的奧丁丁集團（Nasdaq: OWLS），自今年10月16日成功登陸美股以來，短短兩個月內動作頻頻，不僅在技術研發與全球佈局上不斷釋放利多消息，更在營運穩定度與資本配置上展現強大底氣。奧丁丁16日宣布全球支付基礎建設取得突破性進展，同步證實董事會已核准股票回購計畫，以實質行動展現對公司長期價值的堅定信心，引發資本市場高度關注。

全球金流基建大躍進：法幣與穩定幣雙軌並進

廣告 廣告

奧丁丁近期利多消息不斷，最受矚目的莫過於其在全球支付網的深度佈建。在傳統法幣領域，旗下 OwlPay 已完成與 Visa Direct 的系統整合，這項合作大幅消除了跨境匯款的延遲，讓資金能即時匯入海外帳戶，並提供極具競爭力的透明匯率。而在新興的數位資產領域，奧丁丁則聯手 Circle 構建穩定幣清算網絡，目前 USDC 跨境支付服務已正式上線，清算範圍橫跨亞、歐、美、非等全球40多個國家。

這種「法幣、穩定幣通吃」的雙軌架構，直接解決了全球企業在跨境金流上的痛點。隨著技術基建趨於成熟，奧丁丁觀察到企業端的需求正從評估轉向「實質導入」，目前已有數家企業進入金流路徑設計的正式營運階段。這代表奧丁丁正從基礎建設期，大步跨入可規模化的獲利成長期。

董事會霸氣護盤：股票回購計畫展現營運信心

除了業務端的亮眼表現，奧丁丁在資本策略上也展現了對股東權益的高度重視。公司16日宣布，董事會已正式核准「股份回購計畫」，將此列為現階段資本配置的首要任務。這項被市場解讀為「強力護盤」的舉動，不僅反映出公司財務結構的穩定，更直接向投資人傳達了一個明確訊息：公司價值目前被嚴重低估，且經營層對未來成長極具信心。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱指出，上市兩個月以來，公司致力於將繁瑣的支付基建轉化為企業日常使用的服務。他強調，唯有在產品穩定放量、客戶持續使用的基礎上，公司才能實現永續成長。

展望未來，奧丁丁表示除了積極執行股票回購外，也將股東回饋視為企業治理的核心。公司目前正審慎評估包括發放股利在內的多元資本配置選項，力求在高速成長與穩定回饋股東之間取得平衡，要在國際資本舞台上展現台廠的硬實力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

防堵輝達挖牆腳？蘇姿丰親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想

土豪娶貴婦？精品「瑞幸」欲併購精品「藍瓶」超違和 市場嚇傻股價暴跌

黃仁勳出手！掌握超級電腦排程 買下AI算力「總工頭」

送錢來了！高CP值新選 散戶年終配息就靠這「3」檔

